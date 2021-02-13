「豆導」鈕承澤2018年捲入性侵女助理案，後來被以強制性交罪起訴，去年4月一審結果出爐，被判4年有期徒刑，二審仍維持一審判決，上訴後，目前最高法院審理中。最近適逢農曆春節，沉默許久的鈕承澤罕見在臉書發聲，寫下給朋友也給自己的祝福語：「心裡感受的都是愛⋯走入生命的都是幸福」。

鈕承澤2018年11月邀劇組到家裡聚會，卻傳出指侵女助理一案，台北地方法院依強制性交判刑4年，合議庭指出，鈕承澤在全案審理期間以「酒醉斷片」、「戀愛的開始」解釋自己的行為，又稱是雙方對關係認知不同才有衝突，透過媒體表示：「我希望她很好，我很喜歡她」，強調雙方存有男女情愫，傷害女助理身心甚鉅。

鈕承澤久違發文。（圖／翻攝自鈕承澤臉書）

去年底，白冰冰在臉書透露在共同朋友聚會上偶遇鈕承澤，過去她對鈕承澤的印象是有演技，又會導演，「正慶幸國片復甦有望，然而豆導卻自己不小心跌了一大跤。」歷經這件事，鈕承澤似乎不太敢碰酒，白冰冰形容當下「我喝紅酒他喝水」，並分享兩人合影，期許說：「他是個有才華的人，經過挫折，期待他自我沉潛、深切反省，未來的路更長！」

近半年沒在臉書公開發文的鈕承澤，最近因佳節有感而發，感嘆說：「祝福，嘴巴吃進的都是健康，說出的都是祝福，眼睛看見的都是美麗，耳朵聽到的都是福音，腦袋思考的都是智慧，心裡感受的都是愛⋯走入生命的都是幸福」，似乎仍保持樂觀，對未來有更多正能量期許與願望，好友也回祝福他新年快樂，「一年比一年更好！」

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(中時新聞網)