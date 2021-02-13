自泰國發跡的「流水蝦」傳到台灣後立刻爆紅，餐廳一間接著一間開，饕客絡繹不絕，但近年來爆發倒店潮，只剩下零星店家咬牙苦撐。對此餐廳老闆大吐苦水，直言看到顧客自備「電鍋蓋」入內就知道完了。

根據《ET新聞雲》報導，流水蝦餐廳老闆指出，光是換氣、換水、加溫的電費，就是一大筆開銷，一天就能噴掉好幾千元，加上泰國蝦1斤要300元，蝦子還會同類相殘，有些較弱的蝦子在開店前就已經死亡，屍體甚至被同伴吃個精光，只剩空殼。

老闆進一步表示，由於流水蝦主打新鮮、不限量，讓客人在一定時間內撈蝦直接料理享用，但台灣饕客本性貪婪，各種手段盡出，甚至會有人直接帶著電鍋蓋入場，蝦子上烤盤後立刻蓋上，當鐵板燒料理，一群人分工合作，夾蝦、剝蝦殼、烤蝦，一條龍的作業線，一桶蝦子一下就沒了。甚至還有人為了挑戰吃下肚的數量，又或是在烤盤上放更多蝦子，直接去掉蝦頭，浪費掉老饕都愛的蝦膏，活活變成廚餘。

老闆無奈表示，同業競爭激烈，加上許多客人離譜的行為，讓流水蝦風潮瞬間即逝。

(中時新聞網)