據《衛報》12日報導，美國參議院目前正審理川普二度彈劾案。過程中播放的國會監視器的畫面，意外爆料1月6日川粉國會之亂時，暴徒與當時副總統彭斯距離不到30公尺；更令人吃驚的是，當時彭斯身旁還有1名手持「核足球」(裝有核武發射密碼的黑色公事包)的空軍侍從軍官，若「核足球」流入因抗議而殺紅了眼的激動川粉，後果恐不堪設想，堪稱人類最接近末日的一天。

「核足球」由5名侍從軍官24小時輪流保管。除非總統死亡或無法視事，否則副總統核足球中的密碼無法啟動。但它流入激動而極端的人士手中，會做出甚麼樣驚人之舉，仍讓人不寒而慄。

不過，研究核武管控的犁頭基金會(Ploughshares Fund)政策主任科林納(Tom Collina)認為，核足球流落暴民引發的危機不是核大戰，而是公眾恐慌。他分析，雖然暴徒奪取彭斯的核足球，卻無法啟動核武發射，而大眾可能不瞭解這一點。

隨著川粉招搖地大呼要按下按鈕了，儘管政府不斷闢謠、強調只憑彭斯的核足球仍無法啟動核武；但假新聞散播、有心人士煽動，加上人類選擇性的相信部分資訊，混沌與大眾恐慌恐不斷擴散。

《衛報》則分析，儘管彭斯身旁的特勤局隨扈，會賞給來犯的川粉槍子以保衛核足球；但若不幸流入暴民手中，外流的不僅是副總統啟動並授權核打擊的密碼，還包括與五角大廈國家軍事指揮中心(National Military Command Center)聯繫的加密通訊設備。

報導也提到，對於美國的對手來說，勢必會想方設法地得到流入百姓之手的加密通訊設備，以獲取美國如何回應重大攻擊的資訊。美國科學家聯盟(FAS)核武專家克里斯登森(Hans Kristensen)，「他們會趁機研究核足球的結構、技術，以及各種重要的資訊」。

此外，這也意味著當時的總統川普隨時能發動核打擊。過去數十年來，總統要啟動核武需要副手的同意。若副總統的核足球流入親川普分子手中，等同川普無須副總統認可即可發射核武。

核武專家認為，核足球在今天已成為美國對手還有恐怖分子的明顯目標，這種冷戰的遺跡在現代是否仍有必要性，大有討論空間。但隨著川普時代的開啟，讓人反思由一個人掌握核武庫發射的完整權力，而這個人又常不按常理出牌，恐讓對手誤判，各種因素交雜之下，讓一個人享受這種特權實在太危險。

科林納便強調，如果川普擁有此一特權，就可能產生文明終結的結果。換言之，核足球流入暴民之手，凸顯出由一個人掌握核打擊權利的弊病。

(中時新聞網)