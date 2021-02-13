隨著美食外送風潮興起，越來越多人使用網路訂餐，雖然方便不少，卻也導致爭議頻傳。一名女網友抱怨，她日前和先生出門，擔心過年期間很多店家沒有營業，於是便透過外送平台訂餐給家中長輩吃，不料自己已經刷卡付費，外送員卻又額外跟母親收取費用，讓她氣得怒喊「欺負老人家不懂！」

原PO日前在臉書社團「爆怨2公社」發文，指「我和老公有事出門，不在家。想說過年期間餐點難買，就叫Ubereat給家中長輩們吃，我們有用刷卡付費方式，請媽媽不要給外送員錢，結果餐點到了，外送員卻另外向媽媽收錢，我們回來知道這件事後，覺得無奈，上網找客服電話，找不到！」

女網友接著說，「App裡的幫助也無法幫忙我們聯絡到外送員，所有能幫助到我們的幫助都點過了，依然無法解決問題！上網看也沒有任何電話是能幫助到消費者的！感覺外送員是故意收取費用，欺負老人家不懂！很無奈，我們知道外送員賺錢辛苦，但也不能用這樣子方式！」

貼文引發討論，不少網友紛紛留言「這外送員很惡劣，竟然利用年長者之善良，騙取不當的金錢」、「算是有人故意鑽漏洞吧！但善良正直的人還是很多的！而不好的，我們就檢舉避免再有受害者」；也有人認為可能是誤會，「回報客服（訊息），客服會處理，現在沒有電話的客服」、「訂單那邊可以回報，100%會馬上退錢」。

女網友發文抱怨。（圖／翻攝自爆怨2公社）

(中時新聞網)