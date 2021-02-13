由於未在聯合國譴責緬甸軍方發動政變，中國大陸正遭到緬甸民眾的批評，連日來已有大量緬甸民眾聚集在中國大使館前示威，部份陸資礦場也出現罷工潮，他們要求北京停止支持緬甸軍方。當地同時盛傳，該國網路遭軍方切斷以阻止民眾將訊息傳上網路，是由大陸所提供的網路防火牆技術支援，但此一消息已被中國駐緬甸大使館否認。
據《英國廣播公司》報導，自緬甸軍方發動政變以來，北京雖未明確對緬甸軍方的政變表達支，但長期以來，中國都與緬甸軍方保持友好的關係，加上近日中國在聯合國安理會上拒絕譴責軍方接管政權，引發緬甸民眾的不滿，上千的緬甸反政變示威者週四聚集在中國駐緬甸大使館前示威，要求北京停止支持軍方。
報導指出，位於緬甸最大城市仰光的中國大使館前，已連續多日爆發示威活動，週四的示威是人數最多的一次。人潮將使館道路封鎖，很多人手舉標語和昂山素季（Aung San Suu Kyi）所在政黨緬甸全國民主聯盟（NLD）的旗幟表達不滿。「支持緬甸，不支持獨裁者」，一張中英文的標語寫道。還有人製作漫畫，在畫中將緬甸軍方領導人敏昂萊（Min Aung Hlaing）比擬作中國領導人習近平的傀儡。
報導說，在社交媒體上，很多緬甸人還在分享流傳甚廣的傳言，指中國當局向緬甸提供了網路防火牆技術，用於阻止民眾使用部分社交媒體。中國大使館否認了該說法，並要求民眾不要散佈謠言。
此一消息最初來自當地媒體《伊洛瓦底》（The Irrawaddy）報導，該報引述民眾的說法指出，一份網路流傳的文件顯示，在緬甸關閉國際航班後，有來自大陸雲南昆明的5架貨運飛機在週二抵達仰光國際機場，被認為是中國「派遣IT技術人員幫助緬甸軍方建立防火牆」。大陸外交部發言人汪文斌也表示未曾聽聞此一傳言。
此外，來自緬甸18所大學的學生會向大陸國家主席習近平發出公開信，要求中國「尊重緬甸人民的意願」。
在過去幾十年間，中國和緬甸的軍方獨裁領導人建立了密切聯繫，再加上北京近年通過「一帶一路」在緬甸日益擴大影響力。
北京從未公開對內比都的政變表示支持。不過，當西方國家強烈反對軍方政變時，中國則更加謹慎，僅強調希望各方都能保持局勢穩定。一些中國官方媒體將這次政變稱為「內閣改組」。
除了許多緬甸人到中國大使館抗議之外，一些由大陸公司與緬甸軍方合作經營的銅礦也出現罷工潮。在緬甸中部實皆省的蒙育瓦（Monwya）地區，由軍方與一家北京國有公司合資的七星塘（Kyisintaung）銅礦的2000多名礦工加入罷工運動。另一家中緬合資企業萊比塘（Letpadaung）銅礦也因工人抗議停止了運營。據估計，萊比塘是東南亞最大的銅礦。
(中時新聞網)
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