緬甸軍事政變後，民眾抗議風潮逐漸擴大，抗議對象甚至包括在聯合國對緬甸軍方譴責案中未支持民選政府的中國與俄羅斯。圖為2月13日仰光上街抗議的緬甸民眾。（圖／推特@CoraLim18）

由於未在聯合國譴責緬甸軍方發動政變，中國大陸正遭到緬甸民眾的批評，連日來已有大量緬甸民眾聚集在中國大使館前示威，部份陸資礦場也出現罷工潮，他們要求北京停止支持緬甸軍方。當地同時盛傳，該國網路遭軍方切斷以阻止民眾將訊息傳上網路，是由大陸所提供的網路防火牆技術支援，但此一消息已被中國駐緬甸大使館否認。

據《英國廣播公司》報導，自緬甸軍方發動政變以來，北京雖未明確對緬甸軍方的政變表達支，但長期以來，中國都與緬甸軍方保持友好的關係，加上近日中國在聯合國安理會上拒絕譴責軍方接管政權，引發緬甸民眾的不滿，上千的緬甸反政變示威者週四聚集在中國駐緬甸大使館前示威，要求北京停止支持軍方。

報導指出，位於緬甸最大城市仰光的中國大使館前，已連續多日爆發示威活動，週四的示威是人數最多的一次。人潮將使館道路封鎖，很多人手舉標語和昂山素季（Aung San Suu Kyi）所在政黨緬甸全國民主聯盟（NLD）的旗幟表達不滿。「支持緬甸，不支持獨裁者」，一張中英文的標語寫道。還有人製作漫畫，在畫中將緬甸軍方領導人敏昂萊（Min Aung Hlaing）比擬作中國領導人習近平的傀儡。

因未譴責緬甸軍方發動政變，中國大陸正遭到緬甸民眾的批評，連日來已有大量緬甸民眾聚集在中國大使館前示威，部份陸資礦場也出現罷工潮。圖為仰光中國大使館前的抗議人群。（圖／推特@stanBW2721)

在緬甸中部實皆省的蒙育瓦地區，由軍方與一家北京國有公司合資的七星塘銅礦的2000多名礦工加入罷工運動。圖為蒙育瓦的罷工抗議人潮。（圖／推特@thazin_nyi)

報導說，在社交媒體上，很多緬甸人還在分享流傳甚廣的傳言，指中國當局向緬甸提供了網路防火牆技術，用於阻止民眾使用部分社交媒體。中國大使館否認了該說法，並要求民眾不要散佈謠言。

此一消息最初來自當地媒體《伊洛瓦底》（The Irrawaddy）報導，該報引述民眾的說法指出，一份網路流傳的文件顯示，在緬甸關閉國際航班後，有來自大陸雲南昆明的5架貨運飛機在週二抵達仰光國際機場，被認為是中國「派遣IT技術人員幫助緬甸軍方建立防火牆」。大陸外交部發言人汪文斌也表示未曾聽聞此一傳言。

此外，來自緬甸18所大學的學生會向大陸國家主席習近平發出公開信，要求中國「尊重緬甸人民的意願」。

在過去幾十年間，中國和緬甸的軍方獨裁領導人建立了密切聯繫，再加上北京近年通過「一帶一路」在緬甸日益擴大影響力。

北京從未公開對內比都的政變表示支持。不過，當西方國家強烈反對軍方政變時，中國則更加謹慎，僅強調希望各方都能保持局勢穩定。一些中國官方媒體將這次政變稱為「內閣改組」。

除了許多緬甸人到中國大使館抗議之外，一些由大陸公司與緬甸軍方合作經營的銅礦也出現罷工潮。在緬甸中部實皆省的蒙育瓦（Monwya）地區，由軍方與一家北京國有公司合資的七星塘（Kyisintaung）銅礦的2000多名礦工加入罷工運動。另一家中緬合資企業萊比塘（Letpadaung）銅礦也因工人抗議停止了運營。據估計，萊比塘是東南亞最大的銅礦。

(中時新聞網)