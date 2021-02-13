過年最怕被問「什麼時候結婚」、「什麼時候要生孩子」等，單身的人更有可能被熱心的親友安排相親。大陸一名王姓女子今年好不容易回家過年，結果第2天不到8點就被吵醒，原因是「有人來說媒」，讓她嚇得直呼「明年不敢回來了」。

根據陸媒《頭條新聞》報導，河南省周口市王姓女子今年回老家過年，沒想到第二天不到八點就被小外甥吵醒，結果發現中計了。影片中可以聽見，小外甥站在門口大喊，「小姨妳快點起來，有人給妳說媒，快起來。」

（圖／翻攝自微博／頭條新聞）

原來回鄉過年的消息走漏，村裡其他人得知後便有人前來說媒。王女無奈表示，過年就回來一個禮拜，結果被安排相親，明年不敢回來了。王女透露，自己不打算起床，應該會在家裡都不出門，實在太嚇人了。

貼文一出，引起許多共鳴「回家好累，還不如不回」、「超級煩，我明年也不想回來過年了，結不結婚自己都不能做主了」、「每年催婚，不都是照樣回去受罪嘛」、「不結婚怎麼了？不結婚有罪嗎」。

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(中時新聞網)