美國半導體巨頭英特爾（Intel）近年來面臨晶片製程落後，PC處理器市場有競爭對手AMD來勢洶洶，顯卡市場更被NVIDIA拋在腦後，甚至7奈米製程研發延宕，甚至可能延後超過1年才會發表面對這些壓力，英特爾執行長Bob Swan上月臨時宣布請辭，並在2月15日由英特爾老將、VMware執行長Pat Gelsinger接任，然而，想推動英特爾轉型，恐怕有諸多挑戰等著Pat Gelsinger。

Pat Gelsinger在最新財報的電話會議上提到，正努力解決7 奈米製程研發問題，並獲得進展，強調英特爾2023 年大部分產品仍自行生產，未來有機會將實施雙軌制生產晶片，此話一出，與投資人預期英特爾有機會把更多產能釋出，給予包括全球晶圓代工龍頭台積電等廠商生產晶片有巨大落差。

英特爾2020年全年營收仍高居全球之冠，但在諸多產品都面臨巨大挑戰下，英特爾成為少數股價沒有強彈的半導體股。此外，英特爾的競爭對手大多把產能外包給台積電、三星電子，並獲得市場巨大迴響，這使得英特爾堅持垂直整合製造(IDM)的經營模式受到投資人質疑，甚至有激進股東致信，希望英特爾能大刀闊斧改革，甚至提到台積電等晶圓代工廠是英特爾營運的救命解藥。

至於Pat Gelsinger接掌英特爾的消息一出，當日股價大漲超過10%。Pat Gelsinger在英特爾資歷相當雄厚：18 歲就進英特爾任職，32 歲成為英特爾史上最年輕副總裁與首任技術長並領導英特爾開發80386 和 80486，更帶領英特爾在伺服器市場大戰AMD，顯見在半導體領域的重量級地位。

Pat Gelsinger後來在與Sean Maloney競爭英特爾執行長大位敗落，並於2012年出任VMware 執行長近9年時間，並帶領該公司雲端基礎架構、企業行動化、資安等領域成為業界領導者，營收不僅翻了3倍，股價也大漲72%，2020年度營收正式突破百億美元關卡。

至於Pat Gelsinger回歸是否對英特爾運有幫助，從英特爾這幾年砸下約300億美元收購各種AI新創企業加強業務，卻比不上台積電替AMD、NVIDIA研發產品，甚至英特爾這幾年外包給台積電非核心業務，打算消耗台積電產能降低競爭對手研發進度的策略也未奏效，加上蘋果去年正式與英特爾X86架構說再見，英特爾在PC處理器市場勢必無法繼續「擠牙膏」。

英特爾7奈米製程研發雖在Pat Gelsinger保證下持續研發，預料就算有外包，英特爾仍堅持自家主要產品的生產依舊自己來，台積電就算能拿到「700磅大猩猩」主力產品訂單，英特爾IDM模式依然不變，但這對於台積電來說已經一大進展，對於英特爾來說，也能好好面對近年來營運重心的資料中心事業群，在2020年營收掉了16%，很有可能就是被AMD給吃下部分市場的困境。

(中時新聞網)