阿富汗的治安正在快速惡化，最近幾周的恐攻事件都在增加，幾乎每天都會發生好幾場的隨機炸彈事件，其中一起引爆了阿富汗-伊朗邊界的十幾輛油罐車，導致當地的燃油供應突然不足。

路透社報導，一輛裝滿汽油的油罐車，在赫拉特省(Herat)的邊界哨所突然爆炸，並波及到附近的十幾輛輛卡車，都被一一引燃，火勢衝天，附近居民用手機把畫面傳到推特上。

據赫拉特省省長稱，沒有造成人員傷亡，但是當地燃油會因此而短缺；另外由於缺乏消防設備，當局不得不向伊朗請求援助。

阿富汗政府表示，這星期六，在東部和南部各省都有爆炸事件，至少有造成4名阿富汗安全部隊成員被炸死，其中包括1名指揮官，另有7人受重傷，東部的爆炸事件波及到3位平民受傷。

Huge fire at Eslam Qal'eh crossing between #Iran and #Afghanistan as a gas tanker explodes.

No reports of casualties as of now.



1/ pic.twitter.com/QgjK0pis6Z — Aleph א ☕ (@no_itsmyturn) February 13, 2021

沒有激進組織出面坦承，但是幾乎可以肯定與塔利班叛亂分子有關，因為塔利班與阿富汗政府的談判又陷入僵局。

在美國總統拜登（Joe Biden）上台之後，新政府表示將重新審查前總統川普（Donald Trump）所主導的協議。舊協議提到美軍和北約盟軍將在今年5月1日之前全部撤離。

簽署該協議時，美國已將駐阿富汗的兵力從原本的12,000人減至2500人，其背後條件是塔利班必須不再發動恐怖攻擊，然而目前看來，暴力攻擊事件不但沒有減少，反而持續增加，美國和阿富汗政府在很大程度上，將責任歸咎於塔利班言而無信。

(中時新聞網)