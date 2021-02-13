眼看爭冠最大障礙喬柯維奇（Novak Djokovic）昨天苦戰5盤才獲勝，且拉傷腹肌不確定能否續戰，「紅土之王」納達爾（Rafael Nadal）今天繼續穩健出擊，以7比5、6比2、7比5擊退英國對手諾里（Cam Norrie），挺進澳網男單16強，距離空前的生涯第21座男單大滿貫金盃又更近了一步。

納達爾今天雖在首盤第5局先遭破發，卻是他此役唯一發球局不保，甚至未再給對手任何破發機會，並立刻在次局回破，僵持到第12局再次破發，先聲奪人拿下首盤。

次盤納達爾兩度破發成功，只用33分鐘就順利拿下，第3盤則和諾里一路互保，纏鬥到第12局終於逼出賽末點，經歷2小時又14分鐘搶下16強門票。

「好久沒有連打這麼多場，現在打了3場比賽，希望有助於我做好準備。」納達爾此役33記致勝球罕見少於非受迫性失誤（35次），幸好全場發球穩健只有一次雙誤，仍以直落3過關。

喬帥受傷是納達爾問鼎冠軍的好消息，更有機會成為網球公開賽年代以來，首位四大賽至少各贏2冠的男單好手，他將與第16種子、義大利對手佛格尼尼（Fabio Fognini）爭奪8強門票。

巴蒂走出開局亂流晉級澳網女單16強。（路透）

現役球后巴蒂（Ashleigh Barty）則在開局先遭破發，以0比2落後俄羅斯女將亞歷山卓娃（Ekaterina Alexandrova）。不過巴蒂穩住陣腳並改弦易轍，以小球將對手調到網前打亂節奏，第8局一記後場反拍切球直接得分，本該贏得滿堂彩，只可惜觀眾席因新冠疫情升溫不開放觀眾，但不影響巴蒂以6比2、6比4殺入女單16強。

「這樣會讓球場的聲音有點改變，我從來沒體驗過這種狀況，所以非常奇怪。」巴蒂賽後坦承沒有地主觀眾加油讓她不太適應，但無論如何她都不會受到影響。巴蒂獲勝之後，距離成為1978年以來首位贏得澳網冠軍的地主女將，只剩下4勝之遙了。

(中時 )