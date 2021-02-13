42歲孫協志有個歌手媽媽孫麗鈞，據知孫協志出生前父母就分開，由母親獨自養育他長大，孫協志2012年和韓瑜在高雄舉行婚宴，孫麗鈞不僅到場，更和韓瑜互動親密，可見對媳婦的疼愛，可惜這段姻緣只維持了4年就分開。孫協志最近分享跟媽媽吃年夜飯照片，久未現身的孫麗鈞雖變成一頭白髮，但皮膚依舊白皙，網讚有如少女。

孫協志媽媽孫麗鈞愛子心切，2007年傳出狠嗆兒子當時女友丁小芹，批評女方花兒子的錢，對此，當時孫協志將責任一肩扛起，直說：「這件事我要負責，我體諒媽媽的感覺。她懷孕時，爸爸就跑掉，她傷心欲絕，所以只要有女性友人在我身邊，媽媽就會有所防備，我能了解她的擔心。」並強調會永遠站在媽媽這邊，「為了避免上一代的痛苦在下一代發生，我永遠以媽媽為主」。

孫協志媽媽9年前出席兒子婚禮。（圖／羅永銘翻攝）

2018年孫麗鈞傳出獨居高雄，跟兒子分隔兩地，從空中大學以第一名成績畢業時不僅感動，也透露很想念兒子。同年媒體報導，孫麗鈞受訪表示當年在懷孕時跟另一半鬧翻分開，平時不愛談家務事的孫協志則動怒說：「身為一個傳達資訊的媒體工作者，一天到晚都只注意人家的媽媽說什麼，家裡發生過什麼，到底是存著什麼心態，覺得很好玩嗎？很重要嗎？」

孫協志曬媽媽近照。（圖／翻攝自孫協志Tony Sun臉書）

最近逢農曆春節，孫協志久違分享跟媽媽合影，寫下：「過年就是要和家人吃吃喝喝，暢聊一整晚順便守歲啊！最辛苦的媽媽準備了太多菜，還好有親友來幫忙吃，也難得我媽找我小酌一杯，真是開心又溫馨的除夕夜！也祝大家，新年快樂喔！」王彩樺回：「媽媽皮膚好好哦」，其他網友也驚訝：「媽媽好漂亮喔！感覺像姐弟一般」、「協志哥五官隨孫媽媽」、「媽媽皮膚不輸少女」、「孫媽媽好有氣質，新年快樂」。

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(中時新聞網)