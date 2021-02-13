春節本該是與另一半開心返鄉、出遊的大好日子，未料有情侶卻在這節日吵架分手，起因竟是不滿男友包5000元紅包給自己爸媽。

一名男網友在臉書《爆怨2公社》PO文「為了維護男人的尊嚴，我決定放生」。原PO貼出LINE對話紀錄，表示自己初二剛回到家，傳訊跟女友報平安後就去洗澡，沒想到女友開始瘋狂抱怨，先是批評原PO身為男友，除了下雨天外，平日上下車都不會幫女友開車門，在外用餐時也不會順便帶女友的餐具。

女友的離譜行徑，就連女網友都看不下去，怒嗆有公主病。(圖／爆怨2公社)

女友繼續抱怨：「我爸媽生日時，除非我提醒，不然你也不會準備禮物」，接著不滿表示：「昨天更扯，給我爸媽的紅包竟然是單數5000元」、「你知道嗎？我以前交往的對象，沒有一個像你這樣不細心又不貼心的」。

原PO看到後凍未條，直接反嗆「那就請妳去找前男友吧」，就再也不回應，女友看到後當場愣住，急問：「現在是怎樣」、「你這個人永遠不會檢討自己」，甚至試圖打LINE電話，但原PO早已決定分手，不想理會。

女友離譜的觀念不僅網友傻眼，就連女網友都看不下去：「幫開車門咧，是沒手沒腳喔」、「標準的公主病」、「真把自己當公主了」、「支持前男友資源回收」、「幫忙準備餐具？要不要順便餵她吃飯啊」、「別放生啊，出來會害人的」、「這女的是不是生活無法自理」、「看到結局就是爽」、「包5000我可以，這也能抱怨」、「她需要的不是男友，是男傭」、「恭喜獲得自由」、「除夕過完了別放年獸出籠啊」、「單身男注意了，這位黃XX小姐千萬別收啊」。

(中時新聞網)