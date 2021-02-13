法新社彙整官方數據顯示，截至格林威治標準時間13日11時（台灣13日晚間7時），全球至少238萬4059人死於2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎），至少1億815萬1590例確診。

疫情從2019年12月在中國爆發，迄今全球至少有6609萬1900人被認為已康復。

上述數據是依據各國衛生當局每天提供的統計，不包括俄羅斯、西班牙和英國等3國的統計單位其後提出的重新估算數據，且數據只是實際染疫總數的一部分，因為許多輕症或無症狀患者一直未被檢測出。

全球12日通報新增1萬5207人病歿、43萬246起確診病例。根據通報數據，新增病歿人數最多國家依序為美國（5527死）、墨西哥（1323死）與巴西（1288死）。

美國仍是疫情最嚴重國家，累計48萬902人病故、2749萬2413例確診。

其他疫情嚴重國家還包括巴西（23萬7489人喪生、976萬5455例確診）、墨西哥（17萬2557人喪生、197萬8954例確診）、印度（15萬5550人喪生、1089萬2746例確診）及英國（11萬6287人喪生、401萬3799例確診）。

依照染疫死亡人數占人口比例，比利時是死亡率最高國家，每10萬人就有186人染疫喪命；接下來依序為斯洛維尼亞（178人）、英國（171人）、捷克（169人）及義大利（154人）。

從區域來看，歐洲累計79萬9198死、3536萬4488例確診；拉丁美洲和加勒比海地區累計63萬5834死、2002 萬1361例確診；美國和加拿大共計50萬2064死、2831萬2719例確診。

亞洲共計24萬7725死、1563萬8451例確診；中東地區共計10萬471死、505萬1452例確診；非洲共計9萬7821死、373萬1259例確診；大洋洲共計946死、3萬1862例確診。（譯者：陳彥鈞/核稿：楊昭彥）1100213

(中央社)