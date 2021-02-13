農曆春節最期待的就是領紅包了！一名人夫日前領到牛年第一個紅包，是老婆給的800元，代表發發發，人夫收到紅包雖然開心，但他算一算驚覺不太對勁，因為每次領薪水都上繳給老婆，就連年中也是，結果老婆竟然只包800元是否太小氣，PO文一出引起熱議，過來人紛紛苦勸他別跟老婆爭「再吵明年就沒有囉」。

這名人夫12日在臉書「爆怨公社」發文，貼出老婆包給他的8張百元鈔紅包，讓他發發發，但人夫仍抱怨，他的錢提款卡、存摺、年終都歸老婆管，結果紅包只有800這樣對嗎？PO文曝光後立刻吸引了1.4萬人按讚，留言數更衝到1千5百則以上，釣出許多苦主人夫，紛紛勸他要懂得感恩，「抱怨什麼，我都沒有」、「好啦！我才168元，你該知足了！」、「我老公錢我管，一毛也沒有包給他」、「你還收的到紅包耶！老婆很愛你了」、「老婆永遠是對的」、「給新鈔算很有心了」、「害死了一堆只拿到200的」、「安太座，保你整年都安穩」、「就算只有兩百塊，你也該跪下來感謝老天爺了」。

也有網友同情只領到800元紅包的原PO：「替你感到淡淡的哀傷」、「我覺得這樣的紅包不行！」、「要學會釋懷，別去想它」、「你發完這個文，明年就剩80了」、「沒有錯喔，唯一錯的就是誰叫你要結婚」，還有人逆向思考，「不錯，你多發一點，讓你老婆管錢管到頭昏」、「拿去刮刮樂賭一把」。

然而有網友建議，財務自理就完全沒有這種煩惱，「真的不懂為什麼錢一定要給老婆管，不能共同經營嗎」、「老婆自己挑的，有人叫你娶嗎？」、「錢給女人管不是你自願的嗎？那還嘰嘰歪歪什麼....」。

(中時新聞網)