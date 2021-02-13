到了適婚年齡，如果外貌不錯、性格好、經濟穩定，就算想維持單身，也會有許多人想要幫忙介紹對象，星座運勢網站「星座愛情運勢」分享，雙魚座、天秤座、巨蟹座的人在婚戀市場價值最高，讓旁人覺得他條件很好，因此最容易被媒人盯上，搶著幫他介紹對象。

▍第三名：雙魚座

雙魚心地善良，會為他人考慮，待人溫和有禮。在戀愛婚姻中，比較信任體貼另一半，懂得包容和理解，遇到問題能和另一半攜手共進。即使在生活中遇到爭執，雙魚也不會情緒化的爭吵，會採用更柔和的方式去處理問題。

雙魚的長相溫柔親切，沒有攻擊性，非常符合大眾審美，是公認的好看，​​在相親過程中也比較容易博取好感。這使得雙魚從不缺少各種介紹對象的媒人，只是符合自己喜好的比較難遇。

▍第二名：天秤座

天秤顏值、氣質都不俗，單看外在條件就能讓媒人搶著要，更別提天秤自身平易近人性格好，擅長社交，談吐不俗，很容易給相親對象帶來好印象，成功機率很大。

從組織家庭方面考慮，天秤也非常有優勢，他們性格溫和善良，善解人意、重感情、有責任心，在家庭生活中能夠包容、理解另一半，注重家庭的和諧穩定。天秤在家能維護家庭和諧，在外能主持大局，為人處事大方得體，絕對是家庭事業雙豐收的代表。喜歡上這樣的天秤要趕快下手，不然就要被媒人介紹給別人了。

▍第一名：巨蟹座

巨蟹是戀家、愛家的好典範，無論男女都非常有責任心、有愛心，乾淨勤快，家務技能慢點，顧家指數滿分，盛產好妻子、好丈夫、好爸爸、好媽媽。是家長們婚戀推薦的首選，非常符合大家心中對完美另一半的幻想。

巨蟹是很溫暖的人，性格溫柔、容易相處。幫他做媒，即使他暫時不想認識新對象，態度也很好，不太會拒絕。這樣的人一定會被媒人盯上，巨蟹們，你們準備好了嗎？

【本文轉載自微信官方帳號「星座愛情運勢」（ID：xingzuoaixingyunshi），經星座愛情運勢授權轉載】

(中時新聞網)