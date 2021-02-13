華為遭川普政府制裁，許多美國盟國也因此排除華為參與當地5G建設，川普當時聲稱是為了保護美國以及盟國的國家安全問題，但專家認為，維護歐美的工業標準可能才是原因之一。對此，外媒報導指出，北京當局透過經濟想制定新規則，一套符合大陸標準的規則，可能取代美國科技霸主的地位。

華為早年投入大量資源研發5G技術，最終成為該領域的領導廠商，甚至聯電信設備都早就滲透美國農村電信系統，對此，川普政府將華為列入實體清單，並說服盟國將華為電信設備移出，華為海外生存面臨嚴重挑戰，但最終在回到大陸市場後，依然擁有成為龍頭的實力。

據《華爾街日報》報導，美國及其盟友幾10年來制定工業標準，形成了一個無形的規範體系，這種統一性對國際貿易至關重要，從螺栓、USB插頭和運輸集裝箱都按照這些長期以來由西方技術專家主導的國際委員會規定運行。

然而，北京當局正在運用國家影響力，試圖在電信、電力傳輸、AI等各種前沿技術定義規範。美國國會美中經濟和安全審議委員會在去年底提出的年度報告提到，透過通訊技術以及新興領域的標準，來滲透北京在地緣政治影響力。

Nokia、高通等科技公司透過每年幾十億美元的專利授權費，讓競爭對手也只能採用，北京當局希望有更多的陸企可以與其匹配。所以，就將目光擺在5G技術上，包括自駕車、物聯網等應用領域，並透過科技產業以前所未有的速度將數位與真實世界連結。然而，美國國會報告指出，這些應用有侵犯隱私與公共安全的疑慮。

行業領導組織國際標準化組織(International Standards Organization, 簡稱ISO)的大陸代表去年在疫情當中提出高科技城市計劃，遭日本前經濟財政大臣甘利明反對，警告若讓大陸過度干預，大部分的標準制定權將落在北京手上。目前大陸掌管管理電話和互聯網連接的聯合國機構國際電信聯盟(ITU)，以及管理電氣和電子技術的行業組織國際電工委員會等4種標準制定組織。

北京當局去年提出的「中國標準2035」，展現大陸打算在專利、標準制定權的野心。官方文件指出，大陸從中央到地方都在為ISO等機構布局的企業，提供每年最多100萬元人民幣補貼。

德國標準化學會（German Institute for Standardization, DIN）首席執行長Christoph Winterhalter 表示，若全球沒有意識到這點，最後這個世界將由北京制訂所有標準，到時各國也不必感到驚訝。

(中時新聞網)