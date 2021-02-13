1920年代外國侵略者對天龍山石窟展開掠奪和破壞，大批文物流失海外，散落在歐美和日本等國。（圖／東網）

流失海外的山西天龍山石窟佛首近日從日本回歸中國大陸，並於日前在大陸《央視》春節聯歡晚會上公開。太原市文物局黨組書記劉玉偉表示，此佛首是第8窟北壁主尊佛首，當局計劃利用數碼科技，讓佛首展開國際巡迴展覽。

據《東網》報導，天龍山石窟始鑿於北朝東魏時期，歷經北齊、隋、唐、明等不同時期的開鑿，現存25個洞窟、逾500尊造像，為重點文物保護單位。直到1920年代，外國侵略者對天龍山石窟展開掠奪和破壞，大批文物流失海外，散落在歐美和日本等國。

天龍山石窟始鑿於北朝東魏時期，歷經北齊、隋、唐、明等不同時期的開鑿，現存25個洞窟、逾500尊造像，為重點文物保護單位。（圖／東網）

劉玉偉表示，第8窟位於天龍山東西峰山腰間，石窟門前，兩尊力士造像頭部被盜，拱券中央有一道裂縫，洞窟內外造像皆損毀嚴重，周圍洞窟佛首也大多失散。當局已完成初步方案，計劃從移交、陳列和宣傳等方面着手，結合科技在各地展覽，讓民眾觀看傳統的工匠和造像之美。

(中時新聞網)