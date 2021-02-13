2020年美國空軍頻傳官兵於體測時猝死的意外，其中部分官兵死因疑似與鐮刀型貧血有關。為此，美國空軍組成研究團隊，探究鐮狀細胞與極端訓練時的猝死是否有因果關係。結果發現，雖然部分擁有鐮狀細胞的空軍官兵最後在體測時出現橫紋肌溶解的症狀；但擁有鐮狀細胞不等於併發症出現的風險提高，也不必然會產生長期健康問題。

據「Military.com」11日報導，國防衛生署(Defense Health Agency)日前公布《醫學監控月報》，報告指出「鐮刀型貧血的確與過度訓練引發的橫紋肌溶解有關，但對於症狀進展與病況嚴重性的影響，目前所知仍有限」。

在檢視2009年至2018年間，空軍的醫療紀錄與377名因橫紋肌溶解而求診的病例後，空軍特別選出200名病例；其中，在測驗是否帶有鐮狀細胞基因後，174人為陰性、11人為陽性、15人則無法確定。

在審查的200名病例中，有110人住院；其中98人並無鐮狀細胞基因，而11名擁有鐮狀細胞基因的空軍官兵則有4人住院，另15名不明的空軍士兵則有8人住院。此外，7名最後送加護病房的案例中，沒有任何1人擁有鐮刀型貧血。

研究團隊主持人韋伯中校總結，醫療人員不應認定擁有鐮刀型貧血的人，罹患橫紋肌溶解併發症的風險也較高。儘管鐮刀型貧血是過度訓練引發橫紋肌溶檢的風險因子之一，但並沒有足夠證據證實鐮狀細胞必然導致橫紋肌溶解的症狀，或是加劇其症狀。

甚至，經檢視因過度操練引發橫紋肌溶解的患者病例後，研究團隊更驚訝地發現，約3分之1的病例其實並沒有達到過勞引發橫紋肌溶解的臨床確診標準。研究團隊也發現，少數病例顯示患者曾經攝取營養補充品、能量飲料或非處方藥，而這可能與過勞引發的橫紋肌溶解有關。

研究團隊警告，醫療人員應謹慎判斷橫紋肌溶解的症狀，特別是在溫暖氣候下進行體能訓練的患者。醫師應確認患者滿足病情所有臨床症狀才判定確診，而不該輕易下結論。研究團隊還建議，軍醫應詢問病患使否服用補給品、成藥與能量飲料，並記錄於病歷之中。「考量到這類診斷關乎官兵能否留營或被迫退役，相關診斷尤其重要」。

當然，這項回顧性研究凸顯過勞引發的橫紋肌溶解多麼容易誤診，以及軍事醫療照護人員的訓練仍有不足。

有鑑於2019年的猝死意外，空軍召集研究團隊檢視軍內橫紋肌溶解的病例，以釐清是否鐮狀細胞為造成痕紋肌溶解的元凶。在2019年，包括3名空軍、2名海軍於體能訓練時間及結束後不久死亡。其中，至少有1人因過度操練導致橫紋肌溶解病死亡，另有3名死者擁有鐮狀細胞。這讓陸軍、海軍、空軍開始檢測軍內士官兵何人擁有鐮狀細胞基因。

例如，2020年12月1日，陸軍檢測新兵中擁有鐮刀型貧血的人數；2019年8月，空軍強制所有官兵接受「體能檢查問卷」，內容包含年齡、就醫紀錄，以及包含鐮刀型貧血等各種風險因素，以在體測前掌握官兵身體狀態。

鐮刀型貧血為一種遺傳異常現象。這類人除繼承正常基因生產血紅素外，同時也擁有鐮狀細胞會生產有缺陷的血紅素。一般而言，即使擁有鐮狀細胞仍能製造足夠的血紅素維持身體運作；然而，擁有鐮狀細胞的人在過度訓練時便容易出現代謝問題與橫紋肌溶解症狀。

橫紋肌溶解為過度劇烈運動產生的副作用。由於圍繞在骨骼橫紋肌細胞的肌纖維膜因過度訓練而破壞，導致細胞內肌球蛋白等物質流入循環血漿中；由於肌球蛋白對身體組織具有毒性，一連串生化反應下帶來致命性腎衰竭與心律不整。

長年以來，美軍持續關注橫紋肌溶解對軍隊造成的傷害。自2004年至2019年，每年橫紋肌溶解的病例數成長達3倍。僅15年內，便出現近5,700名軍人因該病症而退役；其中，更有數百人住院診治。

(中時新聞網)