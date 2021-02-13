由於匈牙利將使用中國製造疫苗，匈牙利總理歐爾班(圖)表示該國疫苗接種將領先全歐盟，5月底到6月初時，將有350萬國民接種新冠疫苗。（圖／路透）

做為首個批准大陸疫苗的歐盟成員國，讓匈牙利政府對國內新冠疫苗接種形勢很有信心，該國總理歐爾班（Viktor Orban）表示，獲得大陸疫苗將使匈牙利領先歐盟，「這是很不得了的事」。

據《美國廣播公司》(ABC)新聞網報導，匈牙利總理歐爾班在接受媒體訪問時表示，由於匈牙利將使用中國製造的疫苗，因此到5月底之前，匈牙利將比其他同等規模的歐洲國家多出數百萬已接種疫苗的國民。

歐爾班說，到復活節(4月4日)前，所有已登記願意接種疫苗的250萬國民將可以全部完成接種。而匈牙利全國人口將近千萬，若以比例來說，意味著匈牙利將在疫苗接種進度上領先全歐盟。他強調，「我認為這是很不得了的事」。

報導說，匈牙利是在1月29日批准了由大陸國藥集團生產的新冠疫苗，成為歐盟中首個批准大陸新冠疫苗的國家。歐爾班說，採購大陸新冠疫苗的交易很快就能夠完成，他選擇中國疫苗是因為信任它，在輝瑞、莫德納、阿斯利康以及俄羅斯衛星5號疫苗之後，同樣可以指望大陸的國藥疫苗。

歐爾班表示，就當前的情況來看，大約到5月底或6月初，接種疫苗的巷人數將可達到680萬人，比其他歐盟相同規模的國家，整整多出350萬人接種疫苗。

匈牙利一名政府官員透露，首批50萬劑中國國藥疫苗將於下周到貨，接受匈牙利國家公共衛生中心評估。該國首席醫療官瑟西莉亞．米勒（Cecilia Muller）則稱，首都布達佩斯的4家醫院已經開始接種衛星5號疫苗。

報導說，匈牙利購買的衛星5號疫苗可供應100萬人，國藥疫苗可供應250萬人。

截至上周五，匈牙利已有13543人死於新冠疫情，有310448人至少接種了第一劑疫苗，比例為4.2%。

(中時新聞網)