Today’s earthquake in Japan. A magnitude 7.1 just east of Fukushima.



pic.twitter.com/UWm8kOhWk9 — World of Engineering (@engineers_feed) February 13, 2021

日本13日晚間11點8分(台灣時間10點8分)驚傳規模7.1大地震，其中福島、宮城震度達到可怕的6級，就連東京也有劇烈搖晃，不少網友也紛紛在推特上傳地震當下畫面，直呼好久沒碰過這麼可怕的地震。

這起7.1大地震震央在福島外海，地震深度60公里，除了福島與宮城震度達到6級外，東京也有4級，一共造成85萬戶停電。目前初步排除海嘯的可能性，但劇烈搖晃也讓不少當地人嚇壞，回憶起2011年311大地震恐怖情形。

BREAKING: Large magnitude 7.2 earthquake strikes off the coast of Japan. Shaking felt across a large area including in Tokyo. #Japan #earthquake

pic.twitter.com/Kl6TK2FSJ3 — Global News Network (@GlobalNews77) February 13, 2021

Level 6 EARTHQUAKE in Japan. Was in Fukushima but still shook my home well ! pic.twitter.com/rZSJYiOA5K — Mr Japan 🇯🇵 (@YLaylee) February 13, 2021

不少日本網友紛紛在推特上上傳了地震當下的影片，透過影片可以看到突然間天搖地動，櫃子倒塌，物品散落一地，辦公室內的隔板、玻璃也共振，發出極大聲響，還有人泡澡泡到一半，突然遭遇強震，差點連人帶水被震出浴缸。

這場地震也嚇壞日本人，不少當地人表示：「好久沒碰過這麼大的地震」、「在東京都超有感」、「我想起當年311了...」、「超可怕」、「還以為要完蛋了」。

praying for japan most especially to japanese mbbs out there 😥 pic.twitter.com/Rg5ct1G6Jf — 🎨 •◡• (@minhyuklocked) February 13, 2021

#地震のせい



Japan faced earthquake magnitude 7.1 level and look at this TV reporter he is still shooting.. brave



pic.twitter.com/owhBRo2Ose — #JusticeForSSR (@positivedrive) February 13, 2021

(中時新聞網)