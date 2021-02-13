日本13日晚間11點8分(台灣時間10點8分)驚傳規模7.1大地震，其中福島、宮城震度達到可怕的6級，就連東京也有劇烈搖晃，不少網友也紛紛在推特上傳地震當下畫面，直呼好久沒碰過這麼可怕的地震。
這起7.1大地震震央在福島外海，地震深度60公里，除了福島與宮城震度達到6級外，東京也有4級，一共造成85萬戶停電。目前初步排除海嘯的可能性，但劇烈搖晃也讓不少當地人嚇壞，回憶起2011年311大地震恐怖情形。
不少日本網友紛紛在推特上上傳了地震當下的影片，透過影片可以看到突然間天搖地動，櫃子倒塌，物品散落一地，辦公室內的隔板、玻璃也共振，發出極大聲響，還有人泡澡泡到一半，突然遭遇強震，差點連人帶水被震出浴缸。
這場地震也嚇壞日本人，不少當地人表示：「好久沒碰過這麼大的地震」、「在東京都超有感」、「我想起當年311了...」、「超可怕」、「還以為要完蛋了」。
(中時新聞網)
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