去年一整年不能出國，適逢春節連假，有國內觀光業者打造「迷你版萬里長城」吸客，來到園區能看見皇上、格格騎馬微服出巡，還可租借戲服，一秒穿越古裝劇中，另外業者更準備「千手千眼觀音秀」，不用出國也能遊中國，適合全家大小一起來感受濃濃過年氣氛。

業者搶攻春節返鄉觀光人潮，推出迷你版萬里長城與千手千眼觀音秀。（圖／擷取自業者官網）

南台灣不受疫情影響，年味濃厚，大年初一台南北門南鯤鯓代天府抽國運籤，一早就湧入滿滿進香走春人潮，而鄰近的IG打卡熱點「台灣白河萬里長城」，同樣一早就人擠人，觀光客絡繹不絕，搶著與騎馬出巡的「錢隆皇」、格格合照，一位從台北返鄉的黃先生說，他特地帶著全家人來看千手千眼觀音秀。

白河萬里長城位於台南白河六重溪，周邊擁有豐富觀光資源，開車可從南二高白河交流道下，往關子嶺方向，依指標轉往六重溪，約5公里可到達。

白河萬里長城業者表示，「千手千眼觀音秀」年初一到初五都有演出，園區內有濃縮版3公里長的萬里長城，及西安兵馬俑和秦始皇出征馬車，並備有數百套皇帝裝、格格裝等戲服，可供民眾換裝拍照留念、體驗歷史；站在峰火台上，還可看見白河、東山、嘉義、新營等嘉南平原的美景，雖然大家戴著口罩來遊玩，興緻依然高昂。

(中時新聞網)