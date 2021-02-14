許多人趁著農曆春節，攜家帶眷到親友家拜年，沾沾喜氣，也有人會帶交往對象回家跟家人見面。不過一位女網友透露，男友過年期間帶著伴手禮到家中拜年，卻因為沒有包紅包，被母親嫌太小氣，還暗自向女兒打小報告說，「這個男生不好！」直接她大翻白眼。

原PO在臉書「爆怨公社」上分享去年過年時的不好經驗，由於父母已離異，原PO趁過年帶男友到母親家中拜年，男友特地準備好伴手禮，且到場後一一和所有長輩打招呼。此時，同母異父的妹妹見到男友第一句話就開口說，「姐夫新年快樂、紅包拿來。」讓原PO心裡暗自想說，「才第一次見面就要紅包，況且只是交往關係，又還沒有結婚，根本沒有義務要給紅包吧。」

想不到事後，原PO母親又私下跟她說，「欸這個男生不好，連紅包都不包，婚後肯定很小氣，不顧家庭。」對此，原PO納悶道，什麼時候傳統習俗讓人這麼窒息？她坦言，因為這這件事和母親之間產生嫌隙，今年過年也沒有再回去拜年了。原PO無奈，也不知道這個決定到底對不對。

對此，網友看法也一面倒支持原PO決定，表示，「包給長輩就算了，但包給女朋友妹算了吧，說紅包拿來真的天下不要臉」、「開口凹到了就不虧，沒凹到也是對方要善後臉面，真是會套路啊」、「就算是同父母好了，跟姐姐男友討紅包已經很不要臉了」、「妳是對的，妳妹怎麼有辦法開這個口，妳媽也很誇張」。而且網友指出，今天就算原PO和男友已經結婚，也不需要包給妹妹，「沒有同輩在包紅包的啦！」

(中時新聞網)