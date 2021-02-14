【回憶殺】提起許美靜這個名字，對現在多數人而言相當陌生，不過對於六七年級生而言，卻是個在熟悉不過的名字，尤其成名曲《你抽的煙》、《城裡的月光》等夯歌，至今仍讓人朗朗上口，不過傳出戀上有婦之夫爆出不倫戀，接著又患上精神分裂症，就此淡出歌壇，成為許多歌迷心中的遺憾。

許美靜1992年參加新加坡選美比賽，以清新脫俗的外型及典雅氣質脫穎而出，榮獲「友誼小姐」及「最上鏡小姐」獎，隨後在歌唱比賽一鳴驚人，被唱片公司相中簽約發行專輯，搖身一變成為鎂光燈焦點，就連「音樂教父」李宗盛都曾力邀她加盟滾石唱片，不過向來念舊的她，為了與成功打造她的製作人陳佳明合作共事，毅然拒絕難能可貴的邀約，而接下來推出的《城裡的月光》、《你抽的煙》、《蔓延》、《都是夜歸人》等膾炙人口的作品，短短幾年從默默無名的新人，躍身成為歌壇天后，更有了「小王菲」的稱號。

許美靜專輯屢創銷售佳績，聲勢直逼當年天后張惠妹、李玟。（圖／中時資料照）

看似順遂的藝界人生，卻在1998年時掀起了波瀾，當年許美靜來台灣開演唱會，卻被以曾「非法工作」遭台灣海關拒絕入境，只得轉往其他地方發展，接著與已婚的音樂製作人陳佳明爆出不倫戀，讓她的人生完全變了調，兩人因為工作關係越走越近擦出愛火，但礙於男方早已有家室，遲遲無法給予她名分，因此被外界冠上「小三」罪名，許美靜為了保護這段不倫戀，選擇淡出歌壇過著半隱退的生活，不過兩人感情依舊處於藕斷絲連的狀態。

許美靜連兩段感情不順遂，導致情緒崩潰罹患精神分裂症。（圖／中時資料照）

不過在這段期間，許美靜與小8歲的歌手袁耀發談起姐弟戀，原以為就此走出不倫戀的傷痛，未料陳佳明在此時表示與前妻離婚，願意與許美靜復合再續前緣，而醋意大發的男友袁耀發因此提出分手，甚至為了衝刺剛起步的事業，逼迫懷孕的許美靜墮胎，正當她選擇重回陳佳明懷抱時，陳佳明妻子卻在媒體前澄清兩人沒有離婚，等於跟許美靜宣示正宮地位，在被兩個深愛過的男人接連傷害下，讓許美靜情緒徹底崩潰。

隨後，許美靜也出現異常行徑，她在新加坡一家六星級酒店，尾隨飯店旅客進入客房，並且要求對方向她叩頭，還頻頻高喊「Call Me God」，因此被警方以疑似精神異常狀況逮捕，而在被送進心理衛生學院觀察數周後，確診罹患精神分裂症，隨後「許美靜瘋了」也成為各大媒體的頭條標題，引起外界嘩然，而她在接受媒體採訪時，坦承常會有幻聽情況，雖然嘗試復出，但想在新人輩出的樂壇再現當年輝煌，似乎是難上加難。

許美靜多年前擔任孫燕姿演唱會嘉賓，喚起不少歌迷青春回憶。（圖／中時資料照）

近年許美靜洗盡鉛華，積極投身公益事業擔任義工，過著簡單樸實的凡人生活，直到孫燕姿2014年在台北小巨蛋舉辦「2014克卜勒世界巡迴演唱會」時，邀請許美靜擔任壓軸嘉賓，合唱昔日成名曲《城裡的月光》，再次喚起歌迷青春回憶，不過2019年時，許美靜卻成為街頭藝人，並用2張看板訴說近況：「許美靜家人為奪家產，硬拖美靜去板橋醫院（Woodbridge Hospital），美靜和敗壞的許家及經理人陳佳明斷絕所有關係」，藉此駁斥精神狀況不佳，被強制送醫的傳聞，也再次掀起議論。

(中時新聞網)