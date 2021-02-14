「天王」周潤發和「發嫂」陳薈蓮結婚35年，累積約56億身家，早年他便和太太說好，兩人因為膝下無子，已成立基金會，身後將捐出家產做公益，讓粉絲十分欽佩。而周潤發的攝影師姊姊周聰玲2018年上廣播節目時證實此事，他讚弟弟對家人溫暖，工作事業有成，對於捐出家產的決定也讚揚是「光宗耀祖」。

周潤發早年被問為何不和老婆拚生小孩總是避答，直到某次受訪陳蕙蓮才吐露真相，承認過去曾懷孕，但懷胎7個多月時突然發現沒有胎動，送醫檢查後才知道是臍帶繞頸，搶救後仍不治，令陳蕙蓮相當心碎，天天想著「我的女兒死了」，過了好幾年才走出陰影，夫妻倆也說好之後不再生孩子。雖然沒機會成為爸媽，周潤發夫妻決定化小愛為大愛，透過自己的能力幫助更多小孩跟弱勢族群。

周潤發姊姊周聰玲贊同弟弟的決定。（圖／取自《on.cc東網》）

而周潤發一家都十分低調，大他8歲的姊姊周聰玲2016年被媒體拍到睡公園，才起底原來她的身分是攝影師，曾在銅鑼灣舉行個人攝影展，展出30多年來努力捕捉到的20多張蜻蜓照片，顯示出對大自然的喜好，她也是香港首位以動物為主要攝影題材的女攝影師，曾獲國際沙龍銅獎，但她極少對外宣揚與周潤發關係，傳發哥後來喜歡上攝影，也是受到親姊姊影響。

2018年周聰玲罕見受邀上香港電台《舊日的足跡》聊家庭，談到巨星弟弟，周聰玲讚周潤發靠自己的努力衝到好萊塢發展，放眼望去能在好萊塢拍片的香港明星沒幾個人，當年周聰玲被拍到衣著樸素，引外界質疑周潤發沒好好照顧家人，周聰玲則澄清自己的工作其實可以養活自己，不需要別人幫忙。

周聰玲說，周潤發私下相當照顧家人，早年賺到錢就買房產給家中其他3位兄弟姊妹，讓大家都不必為了住的問題煩惱，「一個親人照顧得我如此好是一種福氣，好感恩。」至於傳聞周潤發計畫百年後將身家全數捐出，周聰玲也是舉雙手贊成，直言：「能夠做善事，讓更多人受惠是福報，有如諾貝爾一樣，這種博愛精神是永垂不朽的」。

(中時新聞網)