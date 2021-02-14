網路瘋傳的正妹理髮廳

最近網路瘋傳幾張正妹理髮師的照片，不僅漂亮身材好，最大亮點是理髮師幫客人剪頭髮時的打扮，照片曝光後大票男網友忍不住，狂敲碗求這間理髮廳的地點。如今地點真的曝光，只不過台灣網友可能要失望了，因為該理髮廳不在台灣，而是在泰國，想朝聖恐怕還得多想想。

一名網友在臉書社團《爆廢公社二館》，分享幾張令人血脈噴張的照片，同時標註「想要剪頭髮了」，只見照片中，一名正妹理髮師，皮膚相當白皙、露出的手臂毫無贅肉，一頭長髮隨意綁成兩條辮子，但是照片中最精彩的亮點，是理髮師的穿著。

只見這位正妹理髮師，下半身穿牛仔褲，但上半身只穿一件薄薄的圍裙，巧妙遮住重點部位，稍微一彎腰，半對雙峰就快要掉出來，眾多網友都想知道這間理髮廳究竟在哪裡，還說「這在哪，我不睡覺都要去給她剪頭髮，還要給他按摩」。

不過這間理髮廳其實在泰國，早在2020年初就推出超火辣宣傳照，強打店內正妹美髮師「近距離」服務，甚至還有理髮師正面跨坐顧客身上剪髮的超火辣照。廣告推出後果然造成轟動，許多男網友紛紛上網打聽該店地址。不過該理髮廳也強調，他們家的理髮師姊姊不但人美，技術更好，可是擁有超過15年美髮經驗「老師傅」。

泰國正妹理髮廳甚至推出過跨坐客人身上剪髮的超火辣宣傳照。（照片來源：推特）

(中時新聞網)