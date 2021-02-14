許多人都有膽固醇過高的困擾，即便控制飲食、維持運動，膽固醇還是降不下來，專家表示，飲食是影響體內膽固醇的最主要關鍵，尤其有2種東西可以幫助降壞膽固醇，包括青魚類及大麥、燕麥，吃對了可能比運動更有效。

膽固醇過高恐導致動脈硬化、心肌梗塞等心血管疾病，《早安健康》引述日本膽固醇專家寺本民生的話指出，飲食控制比運動更能有效降低壞膽固醇，因為不管再怎麼努力運動，壞膽固醇也不會在體內分解，要讓壞膽固醇下降的關鍵，應盡可能選擇下列2種能讓低密度脂蛋白受體運作良好的食材。

1：青魚類

包括鯖魚、沙丁魚、秋刀魚，由於富含不飽和脂肪酸中的EPA、DHA，可防範動脈硬化。

2：大麥、燕麥

日本肥胖預防協會副理事長宮崎滋指出，大麥含有豐富的β-葡聚醣，是水溶性食物纖維的一種，可幫助降低壞膽固醇。知名期刊《營養評論》及《美國臨床營養學期刊》研究指出，一天攝取3克以上的β-葡聚醣，能有效降低總膽固醇及壞膽固醇。

此外，由於動物脂肪中的飽和脂肪會干擾壞膽固醇受體運作，因此若吃過多含有飽和脂肪酸的動物脂肪，容易導致血液中的壞膽固醇過剩。宮崎滋建議烹調時，盡量切除脂肪，可以大幅減少飽和脂肪酸，並選用雞里肌肉、去皮雞胸、雞腿、牛／豬後腿肉等，取代和牛、五花肉、牛舌、豬里肌等脂肪較高的肉品比較健康。

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(中時新聞網)