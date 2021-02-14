過年連假來到大年初三，運勢命理網站「旺好運」分享，年初三又稱赤狗日，是一個不吉利的日子，赤狗是熛怒之神，遇之則有凶事。所以老一輩的人，在這天足不出戶，留在家中，以免遇上凶煞。另有一習俗是初三這天要睡飽，因此大家終於能在這天有充足的休息。

有些地區大年初一至初三有不動刀或剪刀的習俗，傳統上大年初三通常不會外出拜年，希望藉此避免容易與人發生口角爭執，招惹口舌是非。如一定要外出拜年，可放一道化口舌符袋於身上，以化解厄運，避免口舌之爭。。

※大年初三的4個習俗：

1.安睡遲起

因為大家從除夕到初二多守夜勞累，所以到了初三這天便可以安睡遲起，好好調理調理身體，養足精神，以備新年裡精神抖擻。

2.燒門神紙

古代的人到了大年初三這天會把過節的鬆柏枝及所掛的門神等一起焚化，表示年過完了，馬上要開始經營生意了。所以有句俗諺說「燒了門神紙，個人尋生理」。

3.老鼠娶親

據傳大年初三是「老鼠娶親」的日子，所以相傳入夜後，就必須早早熄燈就寢，讓老鼠家族們舉行婚禮，並在家中各處撒鹽與米，意思是要與「老鼠分錢」。

4.穀子生日

即天慶節。宋代宮廷節日，宋真宗大中祥符元年，因傳有天書下降人間，真宗下詔書，定正月初三日為天慶節，官員等休假五日。後來稱小年朝，不掃地、不起火，不汲水，與歲朝相同。

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(中時新聞網)