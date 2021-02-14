透過Mini LED背光導入，讓LCD動態、對比性顯示效果直逼OLED，蘋果將在平板、NB強推Mini LED機種，台廠技術整合、專利優勢，成為合作的先遣部隊。

Mini LED（次毫米發光二極體）背光一直是下世代高階顯示器的焦點，已有微星電競NB（筆記型電腦），華碩、宏碁、聯想的電競Monitor（顯示器）等產品上市，意味Mini LED量產無虞；然而，規格革命升級，要進入主流顯示市場的關鍵推手，就等蘋果這股東風。

各界引領期盼蘋果2021年第一季推出12.9吋Mini LED背光iPad Pro，接續進行NB開案，以引領科技產品趨勢潮流；無獨有偶，三星（Samsung）為了鞏固TV龍頭位階，計畫在大尺寸TV產品線導入，就兩大品牌廠的動作，Mini LED背光無疑成為高階顯示器的「標配」。

Mini LED在高階顯示器領域，將取代掉傳統LED背光，複製當年傳統LED取代冷陰極燈管背光源，全球主要LED廠自然不會放棄躋身品牌大廠供應鏈的機會，日亞化、歐司朗、首爾半導體、富采投控等均已投入應用領域，尋求新的增長機會。

Mini LED高階顯示器標配

Mini LED背光在高階顯示器若能被市場廣為接受，下一步就是向中高階，或是中階市場推進，這是未來幾年LED產業成長動能所在，根據市調機構TrendForce預估，2024年Micro暨Mini LED產值將達到39億美元，占整體LED產業的比重18％。

蘋果力求產品顯示效果的精進，手機產品線從LCD（液晶顯示器）轉移到OLED（有機發光二極體）即是一例，在IT產品未採用OLED原因，外界臆測OLED有機材料可靠性疑慮未除，以及過度依賴單一零組件供應商，不符合長期以來採購策略有關。

反觀，LCD技術多樣化且供應廠商眾多，可與蘋果自身擁有先進專利技術結合，把LCD顯示效果提升到高動態範圍成像（HDR）水準，供應鏈管理彈性空間大；無怪乎，蘋果神秘龍潭廠找上晶電、友達等台灣業者合作的消息不脛而走。

技術、專利優勢築保護牆

Mini LED背光讓現今LCD顯示效果「無痛」升級，也吸引面板廠、LED廠相繼投入，技術開發牽涉LED晶粒廠生產技術，還有基板薄化、IC供應、LED封裝測試等條件配合，量產初期成本比OLED來得高，後續透過良率優化、經濟規模發揮，製造成本可控制在OLED差不多水準。

市場對於蘋果導入Mini LED背光技術，期待值相當高，供應鏈泰半都是原有的廠商，例如：LGD、瑞儀、GIS-KY業成…等，而富采算是新面孔，但技術、產能布局鴨子划水多時。

配合Mini LED終端客戶導入時間點，富采規劃，Mini LED在2020年底完成第一波設備裝機，2021年開始放量，對於藍光LED產能去化收立竿見影之效，毛利率較佳基礎下，晶粒需求攀升提升整體產能利用率，閒置設備虧損減少10億多元，以及紅、黃光植物、車載等高毛利產品挹注，全年可望轉盈。

聚焦Mini LED發展，富采進行組織改組，持股100％子公司元豐負責研發設計，為Mini LED解決方案供應商，葳天則強攻Mini LED覆晶技術為主，旗下晶電聚焦磊晶、晶圓到晶粒生產，布建一條龍供應，整體產值為過去單純生產LED晶粒三倍之多。

LED點測／分選設備廠惠特與晶電就有設備供應合作的關係，Mini LED因晶粒微小化、使用量倍數成長，兩者合作擴及點測代工業務合作，因應該項業務接單成長，已將廠房由800坪擴充到2000坪，機台數由200台擴增到1000台，新產能於2020第四季開始有貢獻，2021年第一季產能擴充告一段落，全年代工業務可望有二～三倍成長空間，Mini LED相關營收比重將由一成提升到二成。

至於，後段模組係由原先蘋概供應鏈的業成扮演要角，它從觸控感應器整合後段面板模組組裝的MegaSite一條龍，延伸到Mini LED背光業務，供應鏈所扮演LED驅動軟體強化，以及薄化、LED視角加大精密加工，Mini LED模組大量量產的時間點落在2021年，有助IT產品線平均售價（ASP）提升。

瑞儀技術優勢向來是蘋果LCD背光倚重的一員，儘管手機顯示技術OLED取代掉LCD，它依然是蘋果Monitor、平板電腦、NB產品線背光模組供應商，以過去幾年累積技術、獲利實力來看，要投資新的事業並非難事，相較晶電、業成的投資規模，公司僅在Mini LED打件業務上做小量投資，發展策略思考朝向整套服務提供，因此蘋果導入Mini LED的初期並非主要受惠廠。

決戰TV背光市場大餅

中國大陸LED廠商自然不會放棄Mini LED發展，例如：三安光電除了結盟三星之外，也積極向蘋果送樣，爭取蘋概供應鏈的光環加持；然而，三安的動作，引發晶電非蘋果唯一供應商的臆測，但在技術、專利保護優勢下，現階段晶電仍為蘋果IT產品線Mini LED背光晶粒主要供應商，供應比重仍達九成。

儘管中國大陸LED供應鏈完整，產能龐大且成本低廉，惟美中貿易衝突懸而未決，品牌廠為了規避相關風險，對於中國大陸供應鏈的導入投鼠忌器，蘋果選擇技術成熟度較高、具完整專利的業者，以規避貿易戰、專利風險，晶電之所以能維持主要供應商地位，最大關鍵在於此；然就以往蘋果零組件供應，多維持兩家以上相互制衡供應的策略來看，中國大陸LED廠仍是台廠強勁的競爭對手。

Mini LED背光產業鏈技術整合度極高，經歷多年，才在IT、TV高階市場嶄露頭角；如果說，蘋果是Mini LED背光應用IT市場的推手，那麼，TV市場就得看TV品牌龍頭廠三星的企圖心！

TV品牌廠在高階電視的布局，顯示技術以4K、OLED為兩大主軸，三星的策略係以現有QLED廣色域的基礎上，再搭配上多分區調光（Local Dimming）的Mini LED背光源，大幅提升對比度的顯示效果，讓畫質呈現更為精緻，與白光技術OLED TV抗衡之餘，讓市售價格更為親民，以打下高階電視江山。

三星計畫在2021年推大尺寸TV，將現有顯示器對比度由10000：1一口氣拉升至100萬：1，Mini LED背光分區數量至少達100區以上的規格，不同尺寸機種、規格設計差異，平均一台電視LED晶粒的用量落在8000～30000顆之間。

蘋果供應鏈遊戲規則，中國大陸LED廠步步近逼，晶電打下蘋果IT產品線灘頭堡，也不會放棄背光大宗─TV市場，LCD面板價格滑落，刺激平均尺寸不斷放大，從早期32吋放大到45吋，之於LED廠而言，電視Mini LED背光將是兵家必爭之地。

晶電持續TV新機種開案，量產規劃時間點落在2021年第二、三季量產，就營收產值面來看，TV背光Mini LED比重不及三％，相較IT產品線，TV平均尺寸大且技術差異性小，儘管價格競爭力較大，但整體利潤空間優於傳統藍／綠光、照明LED產品線。

LCD、LED組投控打群架

基於產業整合，晶電與隆達籌組富采投控，兩家公司在產業控股公司架構下，保持獨立運作彈性，分散Mini/Micro LED鉅額投資風險，晶電聚焦上、中游AP、晶粒生產製造，隆達可聚焦下游封裝、模組，該產業投控公司的成軍可視為台灣「LCD+LED」整合，進軍Mini LED相當重要的一步。

隆達最大法人股東為友達，富采投控成立之後，自然而然成為最大法人股東，其與三星有長期性的合作基礎，SD（三星顯示器）淡出LCD製造領域，兩者在高階TV面板供應的合作關係更為緊密，三星在高階大尺寸TV導入Mini LED背光，有利於晶電、隆達在三星供應鏈的發展。

Mini LED供應鏈製造整合度極高，環環相扣，又是品牌廠2021年高階旗艦產品線的焦點，面板雙虎透過集團LED廠資源整合（群創＋榮創、友達＋隆達），甚至啟動外部聯盟成立富采投控（友達＋隆達、晶電），除了要搶得供應先機，二來可以反制中國大陸面板廠攻勢。

群創自然也不缺席Mini LED背光領域，所開發技術係以TFT所形成的主動式矩陣電路（Active Matrix; AM）來驅動Mini LED，透過TFT驅動降低分區電路驅動成本，發揮其應有的性價比，晶粒採用白光並投入RGB封裝，2018年已發表10.1吋車用實機，而2020年推出全球最窄邊框65吋8K4K多分區薄型化TV。

技術不斷地演進，讓Mini LED成本下降，又有蘋果、三星等指標品牌廠踩新品上市的油門，吸引其他品牌廠投入，才能帶動「量」成長，進而驅動成本「價格」下降良性的循環；如此一來，方能刺激Mini LED顯示器市場滲透率的成長。

本文詳情及圖表請見《財訊快報 理財年鑑第202101期》

《財訊快報 理財年鑑第202101期》

(中時新聞網)