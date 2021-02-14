兩岸開戰感受度創11年新高 街訪民眾吐真實心聲

美國總統拜登上任後，外界都相當好奇他的外交政策，加上拜登政府強調，針對大陸將延續川普政府的堅決反制路線，更是引發各界關注。具有豐富大陸經驗的著名專欄作家紀思道分析稱，美中戰爭不會發生，如果發生軍事衝突也只會在東沙或金門這種小島上。對此，民進黨立委趙天麟直言，台海、南海一直是衝突的焦點，金門跟東沙島也一直存在危機。

紀思道在其《紐約時報》的專欄中指出，美中可能在在東沙或金門發生軍事衝突，如果發生軍事衝突，這種機率已竄升至近十餘年來的最高點，而且在這些離島的衝突有可能演變為大戰，成為美國自1962年古巴飛彈危機以來與另一核武大國最危險的對抗事件。

趙天麟接受《中評社》訪問時提到，但是東沙島、巴士海峽等這個區域是世界航道，任何一個國家片面影響空、海域，是會引起國際眾怒，不用感到害怕，這都是國際海域。他提到，確實台海存在危機，尤其是在大陸窮兵黷武下，台海、南海一直是衝突的焦點，金門跟東沙島也一直存在危機。

另一名民進黨立委陳亭妃則認為，在很多評論，認為台海未來必須一戰，可是她相信在印太戰略第一島鏈，台灣扮演很重要的角色，全世界都不希望看到大陸對台動武，在這樣的前提下，如果發生戰爭，相信全世界一定會撻伐大陸。

(中時新聞網)