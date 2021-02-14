忙碌一整年的你，春節期間只想好好休息，賴在沙發上追劇嗎？莫急莫慌莫害怕，以下就為你整理春節期間必看片單，讓你把一整年的份量都補起來，把最新劇情、話題全都追好追滿！

【KKTV】

KKTV以跟播日劇為名，冬季日劇追加跟播 《Anonymous-鍵盤殺人對策室-》、《青澀吸血鬼的煩惱》，總計來到13部日劇，日劇迷絕不可錯過。另外也為用戶整理2020各類劇集觀看人數最多的「K劇風雲榜」TOP 5，無論是喜愛日劇、韓劇、台劇或是動漫，話題夯劇全部一手包。春節期間也端出每日追劇主題策展，讓你追得有高度有深度！

春節期間，KKTV還送給用戶「新春親友帳號共享體驗」驚喜紅包，自2/10起至3/1期間，KKTV付費會員可與親友共享帳號，即一個付費帳號可以同時在2個不同裝置上收看不同影音內容，同享快樂。

KKTV 2020各類劇集觀看人數最多的「K劇風雲榜」TOP 5。（KKTV提供／黃慧雯台北傳真）

KKTV「牛年旺返」新春片單。（KKTV提供／黃慧雯台北傳真）

【myVideo】

針對喜愛追劇的朋友，myVideo推出精選台劇，包含近期討論度最高的台劇之一《大債時代》，本劇以探討青年負債議題為核心，寫實呈現Y世代面對生存困境的無奈與選擇；《預支未來》則是繼《誰是被害者》後又一懸疑力作，描述來自未來的線上商城，所引發的一系列燒腦刑案。《未來媽媽》則由myVideo與三立電視共同出品，由郭書瑤、禾浩辰主演，探討不孕症議題；《做工的人》則是改編自是台灣作家林立青所撰寫的同名散文集，由myVideo與大慕影藝共同出品，為2020年討論度最高的台劇之一，是藍領工人的生命紀實故事。

myVideo同台上，還有不少電影可供收看，包含1月28日與院線同步上架的《神力女超人1984》（單片租借349元）、台灣首部全程使用iphone拍攝的劇情長片，myVideo獨家上架《怪胎》；由安·海瑟薇、奧塔薇亞·史班森、史丹利·圖奇等知名演員主演的奇幻喜劇作品《女巫們》；以及台灣票房突破3億的強片，由知名導演克里斯多福諾蘭編劇及執導，燒腦神作《天能》。

myVideo推薦台劇《大債時代》、《預支未來》、《未來媽媽》、《做工的人》的海報或劇照。（台灣大哥大提供／黃慧雯台北傳真）

【friDay影音】

遠傳friDay影音新春期間推出熱門主題，讓影迷好好享受春節的看片時光，如精選網路討論度最高、最多人收看的【賀歲最牛推薦】片單，包含大人小孩圈都熱論的《PUI PUI 天竺鼠車車》、哆啦A夢50週年紀念作品《電影哆啦A夢：大雄的新恐龍》、《蠟筆小新劇場版-2020-激戰！塗鴉王國與差不多四勇者》、由安海瑟威演出女巫新高度的《女巫們》，以及金球獎得主珍妮佛安妮斯頓自製自演《女王特大號》，都適合親子闔家觀賞。

於2/12起則獨家跟播的日劇《西荻窪 三星洋酒堂》，堪稱酒吧版的深夜食堂。此外，還有本季必追高橋一生與綾瀨遙主演的《天國與地獄》、日劇迷必看的輕鬆職場愛情故事《Oh My Boss！戀愛放別冊》、宮藤官九郎的原創劇本，長瀨智也主演的《我家的故事》，以及透過最新的科學搜查尋找連續殺人魔《Red Eyes 監視搜查組》，都是日劇迷不可錯過的好劇！

韓劇的部分，收視集集創新高《哲仁王后》農曆年間將迎來精采大結局！改編自韓國熱門漫畫的《女神降臨》可趁年節假期全集追好追滿，還有末期加入鄭雨盛主演的《延遲的正義》等精彩戲劇。喜愛動漫的觀眾也能在平台上觀賞最新動漫作品，如《工作細胞BLACK》、《關於我轉生變成史萊姆這檔事 第2季》、《無職轉生，到了異世界就拿出真本事》等。

friDay影音新春推薦：日劇《西荻窪 三星洋酒堂》、韓劇《哲仁王后》、《PUI PUI 天竺鼠車車》與、 《蠟筆小新劇場版-2020-激戰！塗鴉王國與差不多四勇者》。（friDay影音提供／黃慧雯台北傳真）

【Hami Video】

Hami Video春節期間送上多元片單，無論是想追電影、追好劇通通都有。單點電影包含《電影哆啦A夢：大雄的新恐龍》（1月11日上架）、《神力女超人1984》（1月28日上架）、《新春38專區》（2月5日上架）、《女巫們》（2月12日上架）。MOD影劇全享包、Hami Video影劇館，則可收看《無聲》、《可不可以，你也剛好喜歡我》(獨家搶先)、《阿公當家》、《蠟筆小新電影版-2020-激戰！塗鴉王國與差不多四勇者》、《再見街貓BOB》、《親愛的房客》(獨家搶先)。

Hami Video獨家搶先播出《親愛的房客》。（中華電信提供／黃慧雯台北傳真）

【Netflix】

全球串流影音平台Netflix在2月份也有許多強檔影集、電影等待劇迷的青睞。新電影包含電影《孤味》（2月5日上線）、《勝利號》（2月5日上線）、《首映夜》（2月5日上線）、《讀報人》（2月10日上線）、《同學麥娜絲》（2月20日上線）；另外還有《岸邊露伴一動也不動》（2月18日上線）、《天空侵犯》（2月25日上線）等Netflix原創動畫等都將在2月份推出。

Netflix 2月片單相當豐富，包含電影《孤味》、《勝利號》、《讀報人》、《同學麥娜絲》等等。（Netflix提供／黃慧雯台北傳真）

此外還有《紅點殺機》、《我的朋友全掰了》、《分裂》、《水行俠》等也都在2月份上架，即將上架的日韓劇還有《黑道律師文森佐》、《薛西弗斯的神話》、《姊姊的戀人》等，眾多好片好劇等你來追。

(科技)