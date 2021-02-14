想要度過一個充實的新年，無論是想要充分休息的放鬆充電，還是來一場心靈成長之旅，App Store 上都有不少適合的 apps 和遊戲，要陪用戶一起開開心心迎接牛年！

【把握優惠輕鬆暢玩】

眾多遊戲自2月5日起開始提供限時活動及優惠，陪你爽爽玩！快投入《原神》浩瀚的開放世界肆意遨遊，並取得全新五星角色；走進《動物森友會 口袋露營廣場》與好友一起增添新年布置；或與《明日方舟》的新幹員並肩作戰，挑戰新春限時副本。純粹想輕鬆一下？《實況旅人》和《Tsum Tsum Stadium》提供了有趣的新春限時獎勵，千萬別錯過。

《原神》 －夢幻冒險RPG, 2020 App Store 年度最佳 iPhone 遊戲

《動物森友會 口袋露營廣場》－動物森友會口袋版！收集喜歡的傢俱，設計自己專屬的露營場

《明日方舟》－新型態戰術攻防RPG

《實況旅人》－成為一個人氣網紅冒險者的故事

《Tsum Tsum Stadium》－用你的喜愛的迪士尼角色跟親友和玩家一同對戰吧

【年菜料理找靈感】

過年每天睜開眼睛就要吃，吃到睡前還在吃，如果還沒想好年夜飯的菜單，就讓 App Store 來幫忙吧！App Store 上的愛料理 app 提供各式各樣的食譜與烹飪祕技，有超過 210,000 道美食食譜，讓你過年天天都可以變出新花樣，還可以幫你把材料清楚分類和列出所需數量，包準你採買不會有漏網之魚。不想自己煮也沒關係，Uber Eats 也推出新春優惠，結帳前只要輸入優惠碼就可以獲得專屬優惠：新用戶輸入「新牛歡樂送」即獲得兩次五折優惠 (單次最高上限 NT$ 200)；舊用戶則可使用「食在好牛」享受單次九折折扣 (最高上限 NT$ 100)。

《愛料理》－美食自己做，超過 210,000 道食譜任你逛

《Uber Eats》 －動動手指美食送到你家

【獨樂樂不如眾樂樂】

春節期間親朋好友除了聚在大吃大喝、追劇、打麻將還可以做什麼？當然就是一起打遊戲啦！App Store 上有多款遊戲，只要一台裝置，就可以親友一起同樂，看是要砍水果、玩灌籃，還是丟骰子，都有遊戲可以滿足你，快吆喝大夥來集合打game吧！

《黑暗荒野2 》－ 歡樂多人闖關打怪!

《8 Ball Pool 》－ 疫情期間不能去撞球場，那就在8 Ball Pool上挑戰你的朋友吧

《Space Cycler》 － 雙人同樂射擊遊戲

《蠢萌扣籃2》-超簡單休閒籃球遊戲－灌籃遊戲

《Duel Otters》 －最可愛的雙人共玩遊戲

《PKT Ball》 －最多可以四個人一起玩喔

《BADLAND》 －一款可以四個人一起玩的動作冒險類遊戲

《King of Opera》 －適合1-4個人在同一個設備上玩的派對遊戲

【冥想放鬆休養生息】

利用 潮汐 裡的冥想和正念練習，撫平自己過去一年的緊繃心情，App 現在還提供除舊迎新的冥想主題，以及麻將、煙火等充滿新年氣氛的白噪音，或是使用 Zen Brush 3 試著自己揮毫寫一張春聯送親友，不但靜心紓壓，祝福也更有溫度。

(科技)