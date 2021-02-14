人不要臉天下無敵！一名女網友分享，2個多月前家人在超商提款，不過卻忘記將領出的錢拿走，沒想到後方一名陌生女子直接將錢取走，事後不願歸還，更責怪原PO家人是故意忘記取走鈔票，才讓她起了貪念，更口出狂言「我為什麼要把鈔票交給店員？」讓大批網友看了氣炸，直喊這絕對要告到底。

原PO日前在臉書社團「爆怨2公社」上發文抱怨，家人2個多月前在超商提款，但事後僅將卡片取走，忘了帶走現金，豈料，後方的陌生女子見狀直接將現金拿走，不是交給店員幫忙尋找失主，而整個犯案過程都被監視器清楚拍下。

其實當下原PO家人就有發現，更在當天報警處理，原PO表示，畢竟這件事家人也有疏忽的地方，所以她只要求這名女子將錢歸還即可和解，沒想到該女子口出狂言，指責原PO家人故意陷害她，將錢留在提款機內，害她起貪念，還說這樣的事情「造成我的困擾」，更扯的是，當原PO質問為何不拿給店員時，該女則回「為什麼要拿給店員？」讓人相當無言。

貼文發出後網友紛紛怒批這名女子太誇張，「犯錯不認還開嗆，真的刷新三觀」、「直接告吧！對這種人不用太客氣」、「千萬不能饒恕她，真的太可惡」、「支持告到底」、「直接法院見，不用再好好談！」原PO事後也更新表示，她和家人都決定不和解，「直接法院見」。

(中時新聞網)