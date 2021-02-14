知名YouTuber白癡公主（痴痴）以無厘頭風格和自然不做作的個性，讓她在YouTube頻道擁多達151萬名粉絲訂閱，而有關注白癡公主的粉絲都知道，她有一顆從小抱到大的枕頭「阿甜」，象徵著姐姐的依靠，痴痴還替阿甜辦IG帳號，枕頭的人氣甚至不輸白癡公主。

雖然阿甜隨著歲月而脫線、布料毀損、掉色，但仍不影響白癡公主對阿甜的疼愛，甚至還幫阿甜開IG、拍生活照，阿甜的IG已累積近3萬人追蹤，痴痴「噴母愛」說：「阿甜的IG是以枕頭為主，還會放阿甜的配音、生活」，痴痴指出，有些人喜歡看阿甜療癒、溫馨的內容，不會覺得阿甜是枕頭「大家也都覺得阿甜是玩伴，甚至會覺得阿甜是傲嬌的小女生，就像有些人睡覺前幫玩偶或枕頭排排站、點名，像是扮家家酒」。

白癡公主為阿甜拍一支改造枕頭的影片。（圖／取材自白癡公主Instagram）

白癡公主日前帶著阿甜換皮「重生」，痴痴還罕見流淚，白癡公主則表示，其實家人多次建議她用新的花布覆蓋就好，但她一直無法接受，所以一直很想找一樣或類似的花色，因此當枕頭重新還原時，痴痴當下是喜極而泣、很感動「一直沒有想到會成功，很感動阿甜能再戰下半輩子，之前有人說阿甜很破，我是會生氣、覺得很煩，但是看到阿甜『重生』就很開心」，白癡公主很喜歡還原的枕頭，至於大家都好奇，阿甜原本的味道有沒有不見？痴痴則強調，沒有「仍是熟悉的味道」。

白癡公主日前還有聯名以阿甜為花色的口罩，痴痴笑說：「有很多購買的網友會拍口罩照片、TAG我跟阿甜的帳號，我發現沒追蹤我，但有追蹤阿甜」，阿甜人氣已不輸痴痴，白癡公主開心說，希望阿甜可以讓更多人喜歡，她笑說之前想推出阿甜抱枕「但被身邊親友打槍，他們說『除了我還有誰喜歡這個抱枕』，一想到有很多個阿甜枕頭就很可愛，只是應該會滯銷」。

阿甜花色的口罩讓痴痴愛不釋手。（圖／取材自白癡公主Instagram）

白癡公主除了經營頻道，自己和阿甜IG外，她還開設「白癡公主的無碼專區」副頻道，痴痴表示，副頻道的內容比較輕鬆、小品，像是她之前不敢嘗試的開箱、說鬼故事都會出現在副頻道「有一個系列是痴鬼話連篇、講鬼故事的，因為我自己蠻喜歡看PTT飄版（鬼故事分享的版）」，由於副頻道的正面回饋不少，網友還因此熟識痴痴的同事，如痴表妹和Emily，也讓白癡公主規劃副頻道的內容不設限。

超荒唐XDD捨棄30年的破小被被枕頭，這次要說再見了｜白癡公主

(中時新聞網)