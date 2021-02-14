無黨籍高雄市議員黃捷6日挺過罷免危機，以不同意票數6萬5391票大勝同意罷免票數5萬5261票，創下26年來罷免案不同意票高於同意票、反罷免成功的紀錄。恰逢農曆年節期間，黃表示自己服務處10至16日放假不開放，但卻特別強調，有任何陳情、問題、選民服務，都可以透過臉書粉專來訊，即使不見面，她的服務也不會斷線。放年假不忘服務的表現，讓網友大讚：「難怪不會被罷免。」

黃捷日前在臉書發文向民眾拜年祝賀，表示因應春節彈性放假，為讓服務處同仁返鄉過年，服務處從10日到16日不開放。不僅如此，黃更特別強調，雖服務處放假，但若有任何陳情、問題、選民服務，都可以透過臉書粉專來訊，即使不見面，她的服務也不會斷線。此外，黃也表示，過年期間，她的服務處外也仍會擺放春聯，歡迎有需要的市民朋友隨時自行索取。

黃捷文章附圖，則是自己身穿白色襯衫，手上舉著「2／10～2／16，服務處暫不開放，陳情、問題、選服，歡迎來訊。新年快樂」牌子的照片。

文章一出，單日即獲得近8000個讚、近300則留言與數十次分享。網友紛紛回應：「這種態度，難怪不會被罷免」、「放假還不忘規劃那麼周到，難怪挺住罷免」、「新年快樂，好好放假，年後繼續拚」、「真的很認真，真是好議員」、「剛好缺春聯」、「但妳的健身春聯被索取完了」、「女神新年快樂」。

(中時新聞網)