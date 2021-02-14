台灣與其他亞洲國家相比，其實漂亮女生相當多，走在路上經常可以看見外型亮眼的妹子，最近網路瘋傳幾張正妹照片，女主角似乎是在補習班工作，由於外型還有身材相當標緻，照片曝光後，不少網友紛紛敲碗求補習班地址。

網友在知名論壇分享幾張正妹照片，臉蛋相當白皙又清純，散發青春洋溢的感覺，不僅外表引起熱議，這名正妹的身材更是吸睛，胸前的偉大完全符合「天使臉孔魔鬼身材」，讓許多網友直呼根本童顏女神。

據悉，這位正妹叫魏凱芃，任職於知名連鎖外語補習班，其實這已經不是魏凱芃第一次掀起話題，由於甜美外表、加上性感火辣身材，魏凱芃已經多次出現在網路上知名表特版、或論壇裡，招牌無辜大眼睛，加上櫻桃般的紅唇，令人印象深刻。

魏凱芃除了擁有亮眼的外表，從幼稚園開始就學小提琴，小學時期學鋼琴，雖然到高中就沒有繼續學習，但至今偶爾還是可以看到魏凱芃彈奏樂器的影片，可說是外貌與才藝兼具的正妹，成為網路知名正妹也是實至名歸。

(中時新聞網)