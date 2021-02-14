在外國人的眼裡 ，台灣也是美食天堂、極有人情味的國家，但因東西方文化不同，有些老外實在無法忍受台灣一些日常生活習慣，老外網紅「黑素斯」就拍片揭露「台灣人5大日常生活習慣」，覺得台灣人這些習慣看在外國人眼裡非常沒禮貌，希望台灣民眾出國時要注意這些不好習慣。

「黑素斯」日前在YouTube上傳1支「台灣日常習慣，外國人覺得超沒禮貌」的影片，揭露台灣人5個外國人不懂的習慣。

一、「台灣人洗澡後，沒有將廁所地板擦乾淨」，黑素斯直言「這件事很麻煩，因為下一位要用廁所，地板都會濕濕的…我不想要香港腳！」。

二、「台灣人有時不回答別人的問題」，若是在西班牙，這代表你忽略這個人的存在，覺得沒有比這個更大的侮辱。

三，台灣人很常用「蛤」回答，黑素斯吐槽表示，「蛤什麼蛤？蛤是什麼意思？」認為其實可以說「你可以再說一次嗎」、「我聽不懂」，不要為了省口水只講1個字。

四，台灣人聚餐常會熱心夾食物到別人碗裡，儘管此舉在台灣既體貼又貼心，但外國人卻會認為非常沒禮貌，因為對西方人來說，餐具屬於個人空間，黑素斯表示「我不是狗，所以我可以自己拿食物…（幫別人夾）這樣也不是很衛生！」

五、 台灣人聚餐時當有人還沒到、還沒有說開動，有些人就會開始吃飯，黑素斯表示，這種事在西班牙是絕不可能發生的，認為當有人遲到時「你可以罵他、可以生氣，但是就是不能先開動，因為禮貌更重要。」

(中時新聞網)