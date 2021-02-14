大數據流量、高傳輸速度的需求驅動著傳輸介面不斷升級，隨著USB 4時代來臨，龐大的商機讓晶片商、連接線器廠商積極取得認證，可望搶先插旗。

拜５Ｇ及人工智慧（ＡＩ）技術之賜，物聯網、車聯網、雲端、邊緣運算、資料中心等應用百花齊放，對於大數據流量、高傳輸速度的需求也水漲船高，此時，為因應巨量資料處理的趨勢，從晶片、裝置端到雲端層級的資料中心介面等各個環節，都需要同步升級，才能真正迎接萬物高速互聯的使用情境，對此，各類型的傳輸介面也面臨到改朝換代的時刻。

而為了迎接這波高速傳輸的升級潮，做為應用面最廣、市場滲透率最大的ＵＳＢ也跟著優化規格，即將邁入USB 4的時代。ＵＳＢ（Universal Serial Bus）的中文名為通用匯流排，從「通用」二字即可看出ＵＳＢ的最大特色，是希望能透過一個簡單的連接介面串連各種形式的電子產品，且能應付各種傳輸需求如聲音、影像、資料、電力傳輸等。而經歷一代代的演進，直到去年USB 4相關規範公布後，傳輸介面終於迎來了大一統時代。

USB 4換機潮來臨

USB 4不僅可同時支援包含USB、PCle、DisplayPort、Thunderbolt等多種訊號，且可向下相容USB 3.2、USB 2.0及Thunderbolt 3。不僅如此，在傳輸頻寬的增加更是顯著成長，USB 4最高可達到每秒四○ＧＢ，足足較前一代USB 3.2的二○Gbps高出一倍，更是第一代的兩萬七千倍。

隨著市場對於高速傳輸需求火熱，預期USB 4滲透率也將快速拉升，帶來一波龐大的換機潮，研究機構Market Research Future指出，全球ＵＳＢ裝置市場規模將從一八年的一九○億美元，以每年十三．九％的年複合成長率快速成長至二五年的四六○．八億美元。龐大的商機，讓搶進集高傳輸速度、支援多協定等眾優勢於一身的USB 4已成為全球各大廠的共同目標，台廠中包括祥碩（5269）、譜瑞ＫＹ（4966）、威鋒電子（6756）、偉詮電（2436）、創惟（6104）等晶片業者也積極朝USB 4領域進軍。

祥碩躋身兩千元俱樂部

日前股價一度站上兩千元大關的祥碩，專攻ＵＳＢ的主控端（Host）控制ＩＣ，是除了英特爾（Intel）外，目前業界唯一能提供ＵＳＢ主控端晶片的業者，具絕對競爭優勢。一六年拿下超微（AMD）系統晶片組的獨家代工訂單後，進一步跨入開發系統晶片，去年更幾乎拿下超微所有晶片組訂單，產品涵蓋所有主流市場，且加上中國客戶拉貨強勁，去年營運爆發成長，全年營收較一九年大增八六．五％。（全文未完）

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(中時新聞網)