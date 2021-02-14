2021是辛丑年，丑土生辛金，通靈大師江嘉葉透露「金牛」不安分，會翻覆地殼，要注意天災人禍，提醒一定要安分守己，敬神敬鬼能得保佑，避免災難，並就12生肖一一分析新的一年行事做參考。

《馬》

吉星：紫微，龍德，地解

凶神；暴敗，天厄

今年紫微吉星降臨，諸事亨通，身體健康，神清氣爽，又有龍德拱照，吉慶安祥，逢凶化吉，官職亨通，若用努力，少年騰達，科甲有望，光耀門楣，商人營業，利潤倍增，生意光旺，但要慎防有凶神暴敗、天厄會減低吉祥運勢，恐有小人牽累，遭人毀謗或惡意中傷，官訟是非纏身，疾病臨身，宜潔身自愛，奉公守法，不入風月場所，不管閒事，少惹是非。

吉祥物：屬馬人財富運勢很好，賺錢的氣勢也很強，但有貪財之心，會因貪念在賺錢的道路上有虧損，在家中可擺放幾盤「綠蘿」，幫助財氣凝聚，但最重要的還是見好就收，別太貪心。

補運法事：多行善佈施，常到廟裡參拜祈福。

《羊》

吉星：三合，六合

凶神：歲破，欄杆

今年運勢有歲破所害，不可言吉，若無明顯的被人陷害，也會有小人暗中欺凌傷害，會有事業受損破財之憂，或官司是非臨門，行事要小心謹慎，奉公守法，不背法律，否則小人陷害加上欄杆凶神侵犯，恐有牢獄之災，凡事莫驕矜自負，勿投機取巧或自作聰明，遇事要忍耐莫衝動，倘能善心善德，多佈施行善，多關懷他人，心中有神，自然會得神佛相助保佑。

吉祥物：屬羊人對於金錢不太在意，賺錢欲望也不大，因此他們總不太努力去做事，想要發財當然是不可能，可在家中沙發對面牆的右上角擺放一盤「君子蘭」，會帶來不錯的貴人運，在財運上助你一臂之力。

補運法事：正月15日前安太歲，農曆四月制歲破星，八月制劫財星，十二月制血光關。

《猴》

吉星：天喜，貴人

凶神：死符，小耗

天喜吉星高照，吉人天相，百事吉昌，有吉慶之兆，在外行事順利，財運佳，有適婚年齡的男女易得如意配偶的喜慶，惜有死符、小耗射入宮位，美中不足，須防無中生有之災，莫道太平日，亦須防小破財和身體健康凶相困擾，幸有月德貴人星臨照，可逢凶化吉，宜佈施行善，勿貪不義之財，勿擔保承諾，凡事循善而進，自可寬心不愁。

吉祥物：屬猴人會賺錢，也懂得抓住機會，但賺得多也花得多，花錢如流水，不懂得節儉，所以總是存不到錢，不妨在書房擺放一盤「蓬萊松」，能夠幫助聚財，讓你的錢包滿起來。

補運法事：點光明燈，正月祭改死符星，五月祭改破財星，十月祭改劫財星。

★民俗說法，僅供參考。

(中時新聞網)