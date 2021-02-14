美國聯邦參議院正在進行彈劾川普的審判，隨著川粉闖進國會滋事的更多駭人細節曝光，有共和黨人私下詫異「這才發現川普有多渾蛋」，不少共和黨人坦言就算川普被判無罪，也別想選2024了，甚至有人偷偷感謝民主黨推動彈劾，幫助他們讓川普邊緣化。

參議院針對川普的彈劾審判中出現新的川粉闖進國會暴動的駭人畫面。

美國「國會山莊報」（The Hill）報導，隨著眾院檢察官提出更多事證企圖證明美國前總統川普煽動支持者闖進國會滋事後，部分共和黨參議員私下坦言，就算川普被判無罪，他也不可能再代表共和黨參選2024總統大選。

好幾名共和黨參議員看了新公開的國會暴動影片後感到怒不可遏，影片內容包含國會警察被罵豬、叛徒，甚至有警察在推擠中驚聲尖叫。

一名匿名共和黨參議員表示，「這讓你意識到川普有多麼的渾蛋。」議員指出，民主黨推動的彈劾審判最終可能剛好幫了共和黨一把，就算參院宣判川普無罪，民主黨也幫助共和黨邊緣化川普，「他們不經意間幫了我們的忙，他們讓川普喪失了競選總統的資格。」

就算是那些已經表態將判川普無罪的共和黨參議員也表示，如果彈劾案能夠幫助共和黨和川普拉開關係，那將是一件好事。

眾院檢察官指控國會發生暴動時，川普並未參與是否調派國民兵進駐的決定，同時揭露暴徒闖進國會時，眾院共和黨領袖麥卡錫（Kevin McCarthy）曾在電話中和川普激烈交鋒，要求川普譴責暴徒。

共和黨參議員穆考斯基（Lisa Murkowski）10日公開表示，「在美國人看過整個故事後，我看不出來川普要如何再次當選總統」，報導指出其他共和黨人私下也同意穆考斯基的論點，另一名匿名共和黨參議員表示，彈劾審判呈現的證據凸顯了川普要再把自己形塑成2024總統參選人會有多麼困難。

另外一名參議員則認為眾院提出的證據已經對川普在共和黨內的影響力造成嚴重打擊。

(中時新聞網)