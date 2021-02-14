根據國健署調查，過年時節的大吃大喝和一直吃不健康的小點心與零食，民眾在年節時期平均會增加兩公斤！這次營養師將推薦您如何挑點心，在吃點心的同時也可以補充營養！

●挑選含有多元營養的點心，補充膳食纖維補充鉀

膳食纖維和鉀離子是目前攝取最不夠的營養素之一，膳食纖維可以幫助消化道健康，鉀離子與血壓息息相關。國健署建議每天攝取量為25-35克，實際調查我們的攝取量僅約15克而得舒飲食建議的攝取量約為4500毫克，但調查指出我們每天攝取量不到3,000毫克，都遠低於建議攝取量。

因此，既然過年時期無可避免的攝取點心零食，選擇高營養價值的點心零食，或是搭配組合成少負擔高營養的點心，也是不錯的選擇！

●葡萄乾含有膳食纖維和鉀離子，幫助補充營養

以加州葡萄乾為例，每百克的加州葡萄乾含有5克的膳食纖維，約是20%的膳食纖維建議攝取量，而鉀離子也有745毫克，將近得舒飲食建議量的16%，相較於生仁糖、寸棗糖等傳統點心，吃加州葡萄乾可以幫我們補充到膳食纖維和鉀離子的營養。

●加州葡萄乾自然甜味不需加糖

加州葡萄乾經過天然陽光晾曬，葡萄的糖分濃縮後，讓葡萄乾在後續加工不需要再額外加糖。營養師建議可以善用加州葡萄乾的甜味，加在無糖優格中就是一份富含蛋白質、膳食纖維和鉀離子的完整點心！

加州葡萄乾自然甜味不需加糖，適量食用就是一份富含蛋白質、膳食纖維和鉀離子的完整點心！(圖/好食課提供)

●挑選非油炸輕調味的點心

過年時期的點心常常都是採用油炸，像是麻荖、寸棗糖等，無形中攝取到添加糖與油脂，增加許多健康負擔，所以營養師建議挑選時要選擇非油炸輕調味的點心

●烘乾蔬菜片是好零食

蔬菜片是好點心的來源，但市售許多蔬菜片採用油炸，也有以鹽調味，所以建議要以烘乾輕調味為優先，才會補充營養，減少鹽和油的負擔。

●挑選包裝完整，少添加或無添加的點心

過年時期常常會買到散裝的點心零食，但人來人往、儲存條件等等，都是食安與衛生的隱憂，因此營養師建議還是以包裝完整的點心零食才更有保障！

其實，過年時期不只是要注意點心零食，更要注意整體飲食狀況和活動狀況，營養師建議過年時期還是要保持運動的習慣，在運動後再吃零食就可以抵銷掉零食的熱量，既能有零食的營養，又免去熱量的煩惱，這才是無負擔的吃零食原則！

(中時新聞網)