近日因為桃園醫院群聚疫情升溫，民眾搶買「防疫保單」大爆單，這張保單標榜只要年繳新台幣500元保費，一旦收到隔離通知書後，就能獲得10萬元理賠金，已於日前停止收件；據了解，售出保單可能超過100萬張、保費收入高達5億元左右。面對民眾瘋搶、賣到發燙的防疫保單，有人稱又是掀起一股「500元之亂」，日前有立法委員就特別提醒，有4種情況可能不予理賠，千萬不要拿自己的身體健康來換取意外之財。

業者預估未來會有類似保單推出「將改善流程以減少成本！」

說到可能不予理賠的4種情況，整理如下：

情況1、被保險人前往衛福部疾管署發布的「國際旅遊疫情建議等級表」（通稱為「旅遊疫情等級」）屬於第3級地區。

情況2、被保險人在保險契約生效前已出境，且在保險契約生效後因為入境中華民國致使接受居家隔離、集中隔離、隔離治療、居家檢疫或是集中檢疫等。

情況3、依照中華民國各政府機關命令限制或是禁止特定區域不特定人外出的封鎖措施（例如此次桃園醫院群聚感染事件）。

情況4、被保險人的故意行為（諸如：自殺或是自殺未遂等）、犯罪行為、非法施用防制毒品相關法令所稱之毒品。

面對民眾瘋狂搶買的防疫保單，衛福部長陳時中日前被媒體詢問是否有購買此張保單，陳時中笑說：「這是一種商業行為，儘管保險理賠金額是保費的200倍，效益聽起來很不錯，不過因為感染機率相當低，連千分之一都不到，或許保險公司對於我的說法不是很滿意，我是認為不太划算啦！」

此外，這波罕見的搶購潮也讓保險業者包括內勤人員、業務員及櫃台行政等全員大加班，甚至加班到天亮、嚇得許多業務都不敢接電話；對此，保險業者表示，可以預想未來可能還會有類似防疫保單的推出，但是有了此次的經驗後，會進一步改善作業流程，以減少人工成本。

(中時新聞網)