陽明交大新校長林奇宏曾任台北市和新北市衛生局長，人脈很廣，未上任前已致力推動兩校智慧醫療合作；儘管還需要一段時間磨合，合校的前景看好。

暖和的冬陽下，1月雖不是畢業季，國立陽明大學校門口前，許多學生穿著畢業服和校銜名牌拍照，因為2月1日起，陽明和交通大學就要合併為陽明交通大學了。

根據《財訊》雙週刊報導，兩校合併，可望結合醫學和資通訊優勢，發展智慧醫療。但推動的過程中，不只是校務，還牽動了師生、校友等人的情緒，更有大大小小的瑣事，例如校徽要放哪個學校的創立年分？畢業生可以不要新校名的畢業證書嗎？面對這些問題，新校長林奇宏用最大的熱忱，以科學的方式解決。

林奇宏畢業於陽明大學醫學系，也是耶魯大學生物學博士，曾任台北市和新北市衛生局長；無論面對哪個新挑戰，根據他受過的基本科學訓練，凡事先搞清楚問題在哪裡，看看現況如何，並預測未來發展，再按部就班地執行計畫。獲選為新校長後，他立刻組成團隊，分工合作，並釐清治學的重點和目標。

《財訊》報導指出，陽明交大合併後有9個校區，他認為在併校初期，核心能力不能太發散。他拿起鉛筆，畫圖解釋說：「我們要聚焦在核心教育，之外還有兩大主軸，分別是產學共創和醫院業務。前者由產業出題，學校提供需要的研究和人才，企業也可以把研發單位設在這裡；至於後者，我們支援很多醫院的訓練實習、教學等工作。」

聚焦核心教育 發展兩主軸

疫情打亂了許多事，教育資源也受到衝擊。林奇宏認為高等教育不能靠公共資源挹注，因此要有新的發展模式，重新設定高教發展目標。在教育3.0時代，知識形成體系，雖然面面俱到，但是各有一片天，缺乏橫向整合；因此最近10幾年來，大家都在討論跨域的重要。林奇宏期許走向教育4.0，推動創新的教育，培育新產業的人才。

根據《財訊》報導，疫情當然也對教學造成極大影響，線上教學似乎是解方，不過林奇宏擔心這樣下去，下一個世代會缺乏與他人互動的經驗，而互動對激發創意非常重要。例如英國牛津大學草創時期，創辦人去募款時說「我只要兩棟建築物，一棟是圖書館，一棟是菸草鋪」，因為除了讀書，在一個輕鬆的環境下閒聊，往往會有新發想。

因此林奇宏正在推線上和實體教學的混合體；分隔多地的多個校區，原本被認為是併校的缺點，可能反而成為優點。他說：「有些老師的授課可以轉成線上或自學，有些課程則讓學生彼此互動。」疫病流行造成教學的改變，他希望陽明交大能做出可被複製的範例，分享成功的經驗。

(中時新聞網)