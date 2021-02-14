大年初二是出嫁女兒們快快樂樂回娘家的日子，然而資深媒體人呂文婉卻在某一年的初二帶著心酸的眼淚回娘家。因為她那年不僅得獨自準備好大姑小姑們約20人份的娘家餐才能回家，想不到在過程中女兒又意外摔下床，讓她情緒瞬間崩潰，抱著女兒崩潰大哭。

有過一次婚姻的美女名嘴呂文婉，近日在謝震武主持《震震有詞》中分享某一年初二要幫回娘家的大姑小姑們，準備20人份飯菜的心酸往事。呂文婉說自己當時還在當記者，為了準備這一餐，光備料就備了2個月，初二當天更是一大早4、5點就背著襁褓中女兒在廚房忙進忙出，一個人忙到汗流浹背，弄到中午11點多。

呂文婉近日在節目回憶某年初二在婆家的難過往事。(取自震震有詞YouTube)

「不好意思我也是血肉之軀，我覺得我膀胱快要爆炸了！」呂文婉最後沒有辦法，只好把女兒放在床中間，想說快去快回，想不到她才進廁所沒多久，外頭就傳來「碰」的一聲，讓她連褲子都來不及穿好，連忙衝去房間查看女兒狀況。

「小孩就真的掉在床底下，她都沒有哭，我嚇壞我想說完蛋了，我趕快把她抱起來一直拍一直拍，她一哭我就跟著她哭了，那一刻我就開始崩潰。」呂文婉說人在衰的時候就是這樣，就她情緒崩潰的時候，婆婆剛好來了，還問她到底在哭什麼？而呂文婉則是止不住激動情緒回說：「我說為什麼一個大年初二要弄成這樣？我孩子也摔了。」講完又繼續哭。

不過呂文婉終究還是得繼續煮這一頓飯，而回到娘家的大姑小姑們則是跑去房間找媽媽，沒多久就下來了，她說：「當下我跟你講，女人的感受欸她們的臉色有一點不太一樣，但是大家都有一定的修養，就是好禮好氣地把那一餐吃完了。」

後來在送婆婆出門的那一刻，呂文婉突然聽到婆婆回過頭來跟她說：「明年喔，妳不用（煮）啦。」讓她當下超傻眼，認為自己忙到灰頭土臉準備這一餐讓大家吃飽，結果婆婆與大姑小姑們的結論竟然是「妳明年不用了」，讓她直言這樣會不會太殘忍？！

(中時新聞網)