北市士林區許多機車族，但部分路口可以直接左轉，部分路口卻要待轉，時常令用路人搞不清楚。（吳康瑋攝）

機車是否需要兩段式左轉為通勤族討論已久的話題，但部分路口強制待轉、有些路口卻「不硬性規定」待轉，除了造成民眾行經路口搞不清楚，連公權力也都常常被混淆，對此，北市議員黃郁芬1月30日與知名網路直播主前往北市已經取消強制機車兩段式左轉的路口，北市士林中正路、文昌路口實際勘查，就發現有警察仍在路旁攔查、開單。

據了解，黃郁芬率團隊前往時，員警仍在該路口攔查直接左轉的機車，一行人與警方經過討論，並再三確認路口已撤下兩段式左轉的標誌後，警方表示理解，也未向用路人開單而直接放行，過程非常理性平和，她說明，該路口原訂於2月取消強制兩段式左轉，不過後來因為當地需求較急迫，所以提早開放了，她認為，警方可能是因為沒有收到提早開放的通知，所以才造成仍在攔檢的時間差問題。

北市大同區鄭州路、塔城街口日前因肇事率高，北市交通局啟動兩段式左轉，引發民眾反彈，並開始對各個取消強制機車兩段式左轉的路口及新增強制待轉的路口熱烈討論，有民眾認為，還有好多的路口原本就很壅擠了，但政府卻然規定要待轉，導致整個路口塞了一大堆的車，令人煩悶不勘，此外也有機車族喊話，有好多路口同時間可以待轉、也可以直接左轉，自己常常被這些雜亂的標示，搞得無所適從。

對此，黃郁芬表示，自己日前接獲不少投訴，因此協同機車路權促進會、當地楊里長一起會勘，但竟然發現有警察在已提前取消強制待轉的路口攔查、開單，她指出，自己會持續督促市府改善橫向聯繫的效率，未來民眾若認為需要調整改善哪個路口，也歡迎跟自己的團隊來聯繫，她將全力來促進、維護道路平權，也會再請交通處發函給警察，也讓大家清楚。

(中時 )