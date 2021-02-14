為了解蘋果中的營養素，對大腦神經與認知的影響力，德國神經退化疾病中心的研究團隊，利用老鼠進行實驗並研究其幹細胞出現的反應。結果證實，蘋果中的營養素可刺激大腦神經元的增生，而這有助於加強腦部學習與記憶能力，並防止阿茲海默症與各種失智症的發生；不過，類似好處只發生在吃果皮與果肉的老鼠，飲用蘋果汁的老鼠則享受不到前述益處。

相關研究成果已發表於2021年2月份的《幹細胞報告》。大量文獻證實，水果中的植物性化合物對健康的好處。其中，類黃酮更是水果與蔬菜中富含的營養素，而其有助於調整分子訊號傳導路徑，進而影響大腦認知。

現有研究更證實，白藜蘆醇(類黃酮的一種，可在紅酒與紅葡萄皮中發現)有助於成年人海馬神經增生。不過，在這些研究中，存在大量潛在的活性化合物可能一同發揮作用，而使白藜蘆醇是否真的有助於中樞神經功能，以及對學習與記憶產生積極影響遭到質疑。

俗諺有云，「每天一顆蘋果，醫生遠離我」。蘋果作為全球消費廣泛的水果，是否含有維持或促進海馬神經增生的營養素，引起研究團隊的興趣。研究團隊選擇蘋果中含量最豐富的槲皮素(Quercetin，也是類黃酮的一種)與二羥基苯甲酸(DHBA)，並觀察這兩種營養素對小老鼠大腦神經元的影響。

結果發現，攝取槲皮素或DHBA的小老鼠，其大腦幹細胞會增殖更多神經元，並保護細胞免於死亡，而這讓大腦更富學習與記憶力。有趣的是，只有果皮與果肉富含促進神經的化合物。有鑑於果汁消費量龐大，研究團隊也針對蘋果全汁是否影響小老鼠大腦神經進行研究。

為避免攝取果糖導致熱量增加進而對實驗結果產生可能影響，一組小老鼠飲用相同熱量的糖水，另一組則給予正常飲用水。在餵食蘋果汁3週後，研究團隊讓小老鼠嘗試在圓形水池中尋找水下逃生通道。這項實驗可檢測神經對空間導航與認知靈活性表現的能力。

然而，喝蘋果汁的老鼠表現完全沒有影響。研究團隊分析，這可能是因為蘋果汁中的槲皮素濃度過低，不足以讓神經產生增生。

研究團隊總結，蘋果富含大量的槲皮素，除促進海馬迴前驅細胞的生存與差異化，還促進內生抗氧化劑。此外，蘋果中的3,5-二羥基苯甲酸增加前驅細胞增殖與神經生成則有助於前驅細胞增殖與神經生成增加。不過，這些好處只限於食用蘋果而非果汁的人能享受到。

(中時新聞網)