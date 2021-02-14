保安宮國運籤談疫情？專家籲：先做好份內事、不宜與國外比較。（吳康瑋攝）

保安宮國運籤談疫情？專家籲：先做好份內事、不宜與國外比較。（吳康瑋攝）

除夕夜抽國運籤，北市大龍峒保安宮今年求出的4支公籤，都偏向「中平籤」，廟方邀請到世新大學中文系講師林恕全來解籤，有媒體詢問疫情走向，他解釋，凡事保守一點，不宜往外面奔波、不要跟國外的局勢比較，把目前局勢守住，就贏過人家很多了，也就是先把自己份內的事情做好，不論個人或國家也好，才可以好好守住。

據了解，保安宮為預測國家未來一年的運勢，都會在子時擲筊向保生大帝祈求新年國運籤，今年儀式從11日除夕晚上11點整正式開始，在平安祈福的108響撞鐘聲後，數名法師進行新春誦經，隨後宮廟人員才時向保生大帝擲筊，抽出4支公籤，分別代表新年歲君（國運）、生理（商業）、五穀（農牧）、海冬（漁業），象徵金牛年運勢。

今年整體運勢抽到的籤詩為第五十七首「萬里求仙意甚虔，青山重疊水連天，終尋隱道桃源洞，不覺回來坐碧蓮」，林恕全指出，文內形容凡事務必以保守一點的態度及靜態的角度來看待，才會得到比較好的結果，針對新冠肺炎疫情預測部分，林恕全強調，籤詩向民眾傳達的訊息為盡量保守，換句話說就是按照自己腳步走，不用擔心外國局勢，先顧好國內狀況，國家才能好好前進。

(中時 )