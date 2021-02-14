原PO剛打開戴口，還以為自己收到4000元大紅包，開心不已。(圖／爆料公社二社)

除夕夜吃年夜飯、打牌迎新年，最讓孩子們期待的莫過於長輩發紅包的時間，但一名女網友拿到4000元紅包後超崩潰，因為打開一看，2000元大鈔竟然是印在紅包袋上。

女網友在臉書《爆料公社二社》PO文「現在的紅包袋真的有夠討厭」，並PO出2張照片。透過照片可以看到，原PO拿到紅包 後，興奮地打開袋子，看到1張紫色與2張藍色大鈔，以為自己領到4000元紅包。

沒想到完全打開才知道，紫色的2000大鈔竟然是印在紅包袋上。(圖／爆料公社二社)

沒想到當原PO完全打開紅包袋後，才發現只有藍色的千元大鈔是真的，紫色的2000元大鈔竟然是印在紅包袋上面的，讓她超級傻眼，直呼「欺騙我的感情」。

PO文貼出後，吸引到將近4萬網友點讚笑翻：「人與人之間的信任呢？」、「設計這紅包袋的真GY」、「不得不說滿有創意的XD」、「跪求紅包袋店家」、「我給這紅包袋100分」、「想說3000怎麼會少，原來2000直接印在紅包袋上」、「看到真的會哭笑不得」、「明年就這樣包給我兒子」、「下次換我來欺騙別人感情了」。

(中時新聞網)