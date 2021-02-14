經過5天審判，美國聯邦參議院今天(13日)針對指控前總統川普煽動叛亂的彈劾條款進行表決，最終以57票贊成、43票反對，未達參議院全院三分之二的贊成票（有罪票）否決。這也是川普在12個月內，第2度在參議院躲過彈劾。

參議院100席中，民主黨掌握50席。要讓彈劾成立定罪，需至少17名共和黨參議員倒戈，及民主黨全部參議員支持，才能過關。美國朝野事前就普遍認為，川普被定罪的可能性很低。投票結果也不出原先預料，57票贊成、43票反對，未達參議院全院三分之二的贊成票，二次彈劾遭到否決。

民主黨今天需至少17名共和黨參議員倒戈，才有可能讓彈劾成立。投票前夕，有消息人士透露，參議院共和黨領袖麥康奈（Mitch McConnell）表示支持將川普定為無罪。他日前向黨內表示，容許他們憑良心投票。今天投票結果，7名共和黨參議員倒戈，少於所需的17名。

7名共和黨議員分別是：理查德·伯爾(Richard Burr)、比爾·卡西迪(Bill Cassidy)、蘇珊·柯林斯(Susan Collins)、麗莎·默科夫斯基(Lisa Murkowski)、米特·羅姆尼(Mitt Romney)、本薩斯(Ben Sasse)、帕特·圖密(Pat Toomey)。

(中時新聞網)