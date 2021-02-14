The earthquake in Japan is upgraded from 7.1 to 7.3. Magnitude.

Nationwide 950,000 homes were without power due to power plants going offline.

No abnormalities have been found at the Fukushima 1 & 2 nuclear plants.

祈り 🙏🏻#earthquake #fukushima #Japanpic.twitter.com/heqZ6KSKFu — ∼Marietta (@MariettaDaviz) February 13, 2021

日本13日晚間發生規模7.3強震，宮城、福島震度達到6級，對此氣象廳研判為2011年規模9.0的311大地震之餘震。不少旅日的網友也紛紛在PTT發文，述說地震當下情況。

有網友在PTT八卦版PO文表示，自己人在仙台，地震發生當下，上下左右狂搖，嚇到全身發抖，並貼出自己房間被摧殘的模樣。還有另一名網友表示自己在東京，雖然才4級，但劇烈搖晃的程度是人生碰過體感最大的4級，他表示，自己當下正在跟日本網友組隊打遊戲，當場一堆人嚇傻，還有不少玩家突然就因為停電而斷線，更有許多人在遊戲頻道打出「想起311當下」。

有旅日的PTT鄉民分享地震當下情形，直說嚇到全身發抖，房間東西也被震下來。(圖／PTT)

文章PO出後，也釣出許多旅日的PTT鄉民，紛紛回文：「我在長野，超級搖」、「住東京嚇死」、「我人在愛知，竟然有感...」、「太可怕，SHOWROOM看到一半大家全部關台」、「第一次搖到真的想開門往外跑」、「搖超久，至少1分鐘以上」、「停不下來耶，人在東京差點尿褲子」、「神奈川，來日本這幾年感到最大的一次」、「千葉路過，摔破2個碗」、「晃到頭都暈了」。

但也有其他人揶揄：「快跑啊，還顧發文」、「一次日本地震釣出一堆海龜XD」、「在日台灣人地震後第一件事也是上PTT...」、「你房間也太亂，建議先整理一下」。

(中時新聞網)