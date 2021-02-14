日本13日晚間發生規模7.3強震，宮城、福島震度達到6級，對此氣象廳研判為2011年規模9.0的311大地震之餘震。不少旅日的網友也紛紛在PTT發文，述說地震當下情況。
有網友在PTT八卦版PO文表示，自己人在仙台，地震發生當下，上下左右狂搖，嚇到全身發抖，並貼出自己房間被摧殘的模樣。還有另一名網友表示自己在東京，雖然才4級，但劇烈搖晃的程度是人生碰過體感最大的4級，他表示，自己當下正在跟日本網友組隊打遊戲，當場一堆人嚇傻，還有不少玩家突然就因為停電而斷線，更有許多人在遊戲頻道打出「想起311當下」。
文章PO出後，也釣出許多旅日的PTT鄉民，紛紛回文：「我在長野，超級搖」、「住東京嚇死」、「我人在愛知，竟然有感...」、「太可怕，SHOWROOM看到一半大家全部關台」、「第一次搖到真的想開門往外跑」、「搖超久，至少1分鐘以上」、「停不下來耶，人在東京差點尿褲子」、「神奈川，來日本這幾年感到最大的一次」、「千葉路過，摔破2個碗」、「晃到頭都暈了」。
但也有其他人揶揄：「快跑啊，還顧發文」、「一次日本地震釣出一堆海龜XD」、「在日台灣人地震後第一件事也是上PTT...」、「你房間也太亂，建議先整理一下」。
文章來源：[爆卦] 靠北日本超大地震
文章來源：PTT
(中時新聞網)
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