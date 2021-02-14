情人節與另一伴滾床單不NG！臺北醫學大學護理博士許藍方，是研究男性尿失禁及性功能障礙的專家，在YouTube「可樂研究社」的影片中分享五大性愛真相，其中包括陰道痙攣的狀況、口交風險以及體味問題。

許藍方指出，如果在性愛過程中，女伴叫你用力一點，在那個情境下，的確可以稍微用力一點，但不是真的用盡全力往前撞，因為以男生的力道，真的有可能讓女生的陰道撕裂傷，因此只要在氣氛下拿捏力道，而非是將人甩上牆的粗暴。

許藍方也說，就科學上來說，是不建議男生長期禁慾、完全不自慰的，或者是說完全沒有射精的動作，因為有些人可以透過夢遺的方式把精液排出，但不是人人都可以，而長期沒有射精，可能導致睪丸脹痛。

另有網友詢問「女友從不曾有過性經驗，用舌頭舔、潤滑油、手指進去都會痛，該如何是好？」對此，許藍方表示，如果另一半是處女的話，很常發生「陰道痙攣」的狀況，因為心情緊張會導致陰道縮很緊，因此建議先讓女生放鬆，再以潤滑油搭配手指按摩陰道口，延長前戲過程使其放鬆、降低疼痛感。

也有人好奇「外傳口交、吞精的行為，會造成女伴罹患口腔癌的機率增加，這是真的嗎？」對此，許藍方則回應，口交不會造成口腔癌！但吃檳榔或嘴巴長期發炎，有刺激物一直傷害口腔黏膜，可能就會導致口腔癌。口腔本來就有很多細菌，所以與其說是嘴巴被私密處感染，其實更有可能是嘴巴造成私密處感染。

至於吞精的問題，許藍方補充，人的胃裡面有胃酸，將精液喝進去吃後，胃酸都會把裡面的菌都消耗掉，就跟你喝水一樣；體味的部分，其實人的腋下和跨下都有汗腺，其中頂漿腺會分泌出體液的味道，有些人的味道比較特殊，就是我們俗稱的狐臭味，擋都擋不住的話，可以用些止汗劑、噴粉保持乾燥，降低味道出來的機會。

(中時新聞網)