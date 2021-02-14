包括國防部前官員在內，有超過20名以色列人據稱因非法設計，生產並銷售武裝自殺無人機給未點名的國家，如今正受到調查。

據「戰區」（The War Zone）網報導，就在不到兩星期前，以色列軍工業才宣布，對一些亞洲等國家在內，進行了3項合法軍售。而以色列警方已證實，近幾個月來和國家安全局（Shin Bet）合作，進行了相關調查。以國警方推文說，嫌犯秘密接受這亞洲國家的機構指示，以換取可觀的資金，還有其他未揭露的好處。

據以色列《國土報》（Haaretz）報導，這些以色列人涉嫌違反國家安全和武器出口法，還有洗錢及其他金融罪行。

1/3 בחודשים האחרונים נחקרו מעל 20 אזרחים ישראלים, בהם יוצאי התעשיות הביטחוניות, בחשד שעסקו בפיתוח, ייצור, ביצוע ניסויים ומכירת טילים משוטטים חמושים עבור מדינה באסיה שלא כדין. מהחקירה עלה כי קיבלו הנחיות לפעולה מגורמים הקשורים באותה מדינה, בתמורה לקבלת כספים וטובות הנאה pic.twitter.com/LhevCiNocg — משטרת ישראל (@IL_police) February 11, 2021

而據《耶路撒冷郵報》（The Jerusalem Post）報導，這引起以國各方擔心，相關技術可能落入敵國手裡。近年來以色列設法加強國防出口規範，以防相關企業明知故犯，出售武器給嚴重侵犯人權的國家。

以色列國防部在「國防出口監督法」（Law For Oversight of Defense Exports）下，與外國進行任何軍售，都必須和外交部商量，以權衡對外交政策和外交關係可能的影響。由於相關法律在2007年通過，以色列有遠比以往更大的軍售否決權。不過，政府安全內閣還是可能駁回。

(中時新聞網)