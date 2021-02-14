包括國防部前官員在內，有超過20名以色列人據稱因非法設計，生產並銷售武裝自殺無人機給未點名的國家，如今正受到調查。
據「戰區」（The War Zone）網報導，就在不到兩星期前，以色列軍工業才宣布，對一些亞洲等國家在內，進行了3項合法軍售。而以色列警方已證實，近幾個月來和國家安全局（Shin Bet）合作，進行了相關調查。以國警方推文說，嫌犯秘密接受這亞洲國家的機構指示，以換取可觀的資金，還有其他未揭露的好處。
據以色列《國土報》（Haaretz）報導，這些以色列人涉嫌違反國家安全和武器出口法，還有洗錢及其他金融罪行。
而據《耶路撒冷郵報》（The Jerusalem Post）報導，這引起以國各方擔心，相關技術可能落入敵國手裡。近年來以色列設法加強國防出口規範，以防相關企業明知故犯，出售武器給嚴重侵犯人權的國家。
以色列國防部在「國防出口監督法」（Law For Oversight of Defense Exports）下，與外國進行任何軍售，都必須和外交部商量，以權衡對外交政策和外交關係可能的影響。由於相關法律在2007年通過，以色列有遠比以往更大的軍售否決權。不過，政府安全內閣還是可能駁回。
(中時新聞網)
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